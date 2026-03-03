Akın Akınözü'nün Yıllardır Uzak Durduğu Şey Ortaya Çıktı!

Türk televizyonlarının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Akın Akınözü, oyunculuk kariyerine ilk olarak Muhteşem Yüzyıl: Kösem ile adım atmıştı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ve asıl çıkışını yaptığı proje, şüphesiz Hercai oldu.

Miran karakteriyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, karizması ve güçlü ekran duruşuyla kısa sürede zirveye yerleşti.

Şimdilerde Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat veren Akınözü, partneri Serra Arıtürk ile yakaladığı uyumla konuşuluyor. Yakışıklılığı, efendiliği ve ağırbaşlı tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Akınözü, bu sefer röportajındaki söylemleriyle gündeme oturdu.