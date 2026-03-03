onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Akın Akınözü'nün Yıllardır Uzak Durduğu Şey Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü'nün Yıllardır Uzak Durduğu Şey Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 21:14

Son zamanlarda Veliaht dizisinde Timur rolünde izlediğimiz Akın Akınözü, son röportajındaki açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Beslenme alışkanlığıyla ilgili bir itirafta bulunan Akınözü, dizinin çekimlerinin yapıldığı Kars'taki favorilerini de açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların en popüler erkek oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nü mutlaka tanırsınız.

Son zamanların en popüler erkek oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nü mutlaka tanırsınız.

Türk televizyonlarının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Akın Akınözü, oyunculuk kariyerine ilk olarak Muhteşem Yüzyıl: Kösem ile adım atmıştı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ve asıl çıkışını yaptığı proje, şüphesiz Hercai oldu. 

Miran karakteriyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, karizması ve güçlü ekran duruşuyla kısa sürede zirveye yerleşti. 

Şimdilerde Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat veren Akınözü, partneri Serra Arıtürk ile yakaladığı uyumla konuşuluyor. Yakışıklılığı, efendiliği ve ağırbaşlı tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Akınözü, bu sefer röportajındaki söylemleriyle gündeme oturdu.

Dizi çekimleri için Kars’ta bulunan Akın Akınözü, verdiği röportajda beslenme alışkanlıklarından da söz etti. Açıklamasıyla da herkesi şaşırttı!

Daha önce kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşan Akınözü, yaklaşık 8-9 yıldır kırmızı et tüketmediğini belirtti. Akınözü, bu tercihini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirirken dizi çekimlerinin yapıldığı Kars'ın mutfağından çok etkilendiğini de söyledi. 

Kaz eti denemek istediğini söyleyen Akınözü, şimdilik Kars'taki favorisinin evelik çorbası olduğunu belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın