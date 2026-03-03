Akın Akınözü'nün Yıllardır Uzak Durduğu Şey Ortaya Çıktı!
Son zamanlarda Veliaht dizisinde Timur rolünde izlediğimiz Akın Akınözü, son röportajındaki açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Beslenme alışkanlığıyla ilgili bir itirafta bulunan Akınözü, dizinin çekimlerinin yapıldığı Kars'taki favorilerini de açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en popüler erkek oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nü mutlaka tanırsınız.
Dizi çekimleri için Kars’ta bulunan Akın Akınözü, verdiği röportajda beslenme alışkanlıklarından da söz etti. Açıklamasıyla da herkesi şaşırttı!
