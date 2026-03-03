6 Şubat Depreminden Sonra Ampute Edilen Emine Barutçu Engelli Bireylere Nasıl Davranılması Gerektiğini Anlattı

Engelli vatandaşlarımıza yönelik toplumsal bakış açısı ve tutum maalesef ki, hala oldukça problemli. Rahatsız edici bakışlar, garip sorular ve iyi niyet zannedilen fakat işleri daha da karmaşık hale getiren yardım çabası engelli bireyleri toplumdan uzaklaştırıyor. Bu durumun farkında olmak ve çözüm yolları aramak, herkesin ortak sorumluluğu olmalı.

6 Şubat depreminin ardından Ampute edilen Emine Akgül Barutçu engelli bireylere karşı gösterilen kırıcı tavırları ve yapılması gerekenleri anlattı. Anlattıkları bu konuda tedirginlik yaşayan pek çok kişiye de yol gösterdi.