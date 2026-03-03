Video Çektiği Sırada Panik Atağı Başlayan İçerik Üreticisi O Anları Takipçileriyle Paylaştı

Toplum olarak psikojik problemlerin ciddiyetinin tam olarak farkında değiliz. Ufak bir duygu değişimini bipolar, moral bozukluğunu depresyon ya da küçük bir telaşı panik atak olarak tanımlayabiliyoruz. Bu da, bu sorunlardan ciddi anlamda muzdarip olanların mağdur olmalarına, çünkü problemlerini tam olarak anlatamamalarına sebep oluyor.

Bir içerik üreticisi video çektiği esnada panik atağı başladı. O anlar kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.