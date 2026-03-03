Video Çektiği Sırada Panik Atağı Başlayan İçerik Üreticisi O Anları Takipçileriyle Paylaştı

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Toplum olarak psikojik problemlerin ciddiyetinin tam olarak farkında değiliz. Ufak bir duygu değişimini bipolar, moral bozukluğunu depresyon ya da küçük bir telaşı panik atak olarak tanımlayabiliyoruz. Bu da, bu sorunlardan ciddi anlamda muzdarip olanların mağdur olmalarına, çünkü problemlerini tam olarak anlatamamalarına sebep oluyor.
Bir içerik üreticisi video çektiği esnada panik atağı başladı. O anlar kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki yanımızda bir kişi panik atak geçirirse "Sakin ol", "Abartıyorsun" veya "Neyin var?" gibi baskılayıcı sorular sormak yerine ne yapmamız gerekiyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın