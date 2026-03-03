onedio
Video Çektiği Sırada Panik Atağı Başlayan İçerik Üreticisi O Anları Takipçileriyle Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
03.03.2026 - 17:57 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 18:07

Toplum olarak psikojik problemlerin ciddiyetinin tam olarak farkında değiliz. Ufak bir duygu değişimini bipolar, moral bozukluğunu depresyon ya da küçük bir telaşı panik atak olarak tanımlayabiliyoruz. Bu da, bu sorunlardan ciddi anlamda muzdarip olanların mağdur olmalarına, çünkü problemlerini tam olarak anlatamamalarına sebep oluyor.

Bir içerik üreticisi video çektiği esnada panik atağı başladı. O anlar kayıtta olan kamerasına anbean yansıdı.

Peki yanımızda bir kişi panik atak geçirirse "Sakin ol", "Abartıyorsun" veya "Neyin var?" gibi baskılayıcı sorular sormak yerine ne yapmamız gerekiyor?

1. Yanında Kal ve Sakinliğini Koru

Senin panik yapman, onun 'Gerçekten ölüyorum galiba, baksana o bile korktu' diye düşünmesine neden olur.

  • Fiziksel alan aç: Üzerine eğilme, ona nefes alacak alan bırak ama orada olduğunu bilmesini sağla.

  • Onay al: 'Sana dokunabilir miyim?' veya 'Elimi tutmak ister misin?' diye sor. Bazıları temasla sakinleşirken, bazıları dokunulunca daha çok daralabilir.

2. Kısa ve Net Mesajlar Ver

O an beyni 'savaş ya da kaç' modunda olduğu için karmaşık cümleleri anlayamaz.

  • 'Şu an çok korkuyorsun ama bu sadece bir atak.'

  • 'Vücudun şu an yanlış bir alarm veriyor, birazdan geçecek.'

  • 'Ben buradayım, seni bırakmıyorum.'

3. Nefesi Birlikte Yönetin

Hızlı nefes almak baş dönmesini ve çarpıntıyı artırır. Ona komut ver:

  • 'Benimle birlikte nefes al: Burnundan yavaşça çek... Şimdi ağzından mum üfler gibi ver.'

  • Kendi nefes alışverişini abartılı ve yavaş yaparak ona ritim tut.

4. 'Topraklama' ile Ana Döndür

Kişi o an zihnindeki korku dolu senaryonun içindedir. Onu dış dünyaya çekmek için 5-4-3-2-1 kuralını uygula:

  • 'Gördüğün 5 nesneyi say.'

  • 'Duyduğun 4 farklı sesi söyle.'

  • 'Dokunabildiğin 3 farklı dokuyu hisset (kazağın, koltuk, yer).'

  • 'Burnuna gelen 2 kokuyu fark et.'

  • 'Ağzındaki 1 tadı söyle.'

