Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya’nın İkinci Testinin Sonucu da Negatif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
03.03.2026 - 19:16

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, “fuhuş” ve “yasaklı madde” operasyonunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Ali Kaya’nın kan ve idrar örneklerinden yapılan yasaklı madde testinde sonuçlar negatif çıkmıştı. Kaya’ya saç ve tırnak örneklerinden bir kez daha test yapılmıştı. İkinci testin sonuçlarının da negatif olduğu öğrenildi.

Kaynak: Halk TV

Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi olan Ali Kaya geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Halk TV’de yer alan habere göre, kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan yasaklı madde testinin sonucu negatif çıkan Kaya’dan saç ve tırnak örnekleri de alınmıştı.

Ali Kaya’dan alınan saç ve tırnak örneklerinden yapılan testlerin sonucu da negatif çıktı. Ali Kaya hâkimlikte verdiği ifadede, “Hayatım boyunca hiçbir yasaklı maddeyi kullanmadım.” demişti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
