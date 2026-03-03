Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya’nın İkinci Testinin Sonucu da Negatif Çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, “fuhuş” ve “yasaklı madde” operasyonunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Ali Kaya’nın kan ve idrar örneklerinden yapılan yasaklı madde testinde sonuçlar negatif çıkmıştı. Kaya’ya saç ve tırnak örneklerinden bir kez daha test yapılmıştı. İkinci testin sonuçlarının da negatif olduğu öğrenildi.
Kaynak: Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi olan Ali Kaya geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın