Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya’nın İkinci Testinin Sonucu da Negatif Çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, “fuhuş” ve “yasaklı madde” operasyonunda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Ali Kaya’nın kan ve idrar örneklerinden yapılan yasaklı madde testinde sonuçlar negatif çıkmıştı. Kaya’ya saç ve tırnak örneklerinden bir kez daha test yapılmıştı. İkinci testin sonuçlarının da negatif olduğu öğrenildi.

Kaynak: Halk TV