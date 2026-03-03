Türkiye’den 35 Hastane "Dünyanın En İyi Hastaneleri" Listesinde Yer Aldı
Alman istatistik firması Statista’nın yaptığı ve Newsweek tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026' listesinde Türkiye’den 35 hastane yer aldı. 213. sırada yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi en yüksek sıralamayı alırken, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. sırada yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, en iyi hastaneler listesinde 32 ülkeden 2 bin 530 hastanenin sıralandığı belirtildi.
En iyi hastaneler belirlenirken hangi göstergeler dikkate alındı?
