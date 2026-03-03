onedio
Türkiye’den 35 Hastane "Dünyanın En İyi Hastaneleri" Listesinde Yer Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 18:05

Alman istatistik firması Statista’nın yaptığı ve Newsweek tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026' listesinde Türkiye’den 35 hastane yer aldı. 213. sırada yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi en yüksek sıralamayı alırken, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, en iyi hastaneler listesinde 32 ülkeden 2 bin 530 hastanenin sıralandığı belirtildi.

Koç Üniversitesi Hastanesi 213., Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. sırada yer alarak ilk 250’ye girmeyi başaran iki üniversite hastanesi oldu.

Türkiye'den 35 sağlık kurumunun girdiği listedeki üniversite hastaneleri şöyle:

'Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi.'

En iyi hastaneler belirlenirken hangi göstergeler dikkate alındı?

Hastanelerin belirlenmesinde 2 bin 530 sağlık kuruluşunun performansı analiz edildi.

Değerlendirme süreci dört temel veri kaynağı esas alınarak gerçekleştirildi. İlk olarak farklı ülkelerdeki kamu kaynaklarından derlenen hastane kalite ölçütleri incelendi; tedavi kalitesi, hijyen standartları ve doktor ya da hemşire başına düşen hasta sayısı gibi göstergeler dikkate alındı.

Newsweek ve Statista tarafından 32 ülkeden on binlerce sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirildi. Katılımcılardan, kendi çalıştıkları kurumlar hariç olmak üzere hem kendi ülkelerindeki hem de diğer ülkelerdeki hastaneleri önermeleri istendi.

Hasta deneyimi kapsamında, taburculuk sonrası yapılan ve kamuya açık sonuçları bulunan hasta memnuniyeti anketleri puanlama modeline dâhil edildi. Genel memnuniyet, hastaneyi tavsiye etme ve tıbbi bakımdan memnuniyet gibi kriterlerin analizi yapıldı.

Son olarak, 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin anket gerçekleştirildi ve elde edilen veriler değerlendirmeye alındı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım.
