Türkiye’den 35 Hastane "Dünyanın En İyi Hastaneleri" Listesinde Yer Aldı

Hastanelerin belirlenmesinde 2 bin 530 sağlık kuruluşunun performansı analiz edildi.

Değerlendirme süreci dört temel veri kaynağı esas alınarak gerçekleştirildi. İlk olarak farklı ülkelerdeki kamu kaynaklarından derlenen hastane kalite ölçütleri incelendi; tedavi kalitesi, hijyen standartları ve doktor ya da hemşire başına düşen hasta sayısı gibi göstergeler dikkate alındı.

Newsweek ve Statista tarafından 32 ülkeden on binlerce sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirildi. Katılımcılardan, kendi çalıştıkları kurumlar hariç olmak üzere hem kendi ülkelerindeki hem de diğer ülkelerdeki hastaneleri önermeleri istendi.

Hasta deneyimi kapsamında, taburculuk sonrası yapılan ve kamuya açık sonuçları bulunan hasta memnuniyeti anketleri puanlama modeline dâhil edildi. Genel memnuniyet, hastaneyi tavsiye etme ve tıbbi bakımdan memnuniyet gibi kriterlerin analizi yapıldı.

Son olarak, 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin anket gerçekleştirildi ve elde edilen veriler değerlendirmeye alındı.