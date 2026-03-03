onedio
TOKİ 500 Bin Konut Projesi İçin Ankara’da Kura Çekimleri Tamamlandı: Sıra İzmir ve İstanbul’a Geldi!

İsmail Kahraman
03.03.2026 - 17:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin dar gelirli vatandaşlar için yaptığı 500 bin toplu konut projesinde bugün Ankara için kura çekimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kura çekimi sonrasında hak sahipleri belirlendi. Türkiye genelinde kura çekimlerinde sona gelinirken, İzmir’de 6 Mart Cuma günü kura işlemi tamamlanacak. İstanbul’da TOKİ 500 bin konut kura çekimi ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ’nin 500 bin konut projesi için 5 milyondan fazla kişi başvuru yapmıştı.

Ocak ayında başlayan kura çekimleri yurt genelinde yapılmış ve 75 şehirde kura çekimi tamamlanmıştı. Bugün ise Ankara’da kura çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi.

Belirlenen hak sahipleri, e-Devlet üzerinden TOKİ sayfasına girerek kurada çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek.

TOKİ kura çekimleri bu hafta İzmir’de de tamamlanacak. İzmir’de kura çekimi 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

İstanbul’da kura çekimi ne zaman olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, 500 bin konut projesi için İstanbul’dan toplam 1 milyon 235 bin 169 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Proje kapsamında İstanbul’da toplam 100 bin konut yapılacak. TOKİ İstanbul kura çekimleri ise 4 gün sürecek ve 9-12 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.

