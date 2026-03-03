TOKİ 500 Bin Konut Projesi İçin Ankara’da Kura Çekimleri Tamamlandı: Sıra İzmir ve İstanbul’a Geldi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin dar gelirli vatandaşlar için yaptığı 500 bin toplu konut projesinde bugün Ankara için kura çekimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kura çekimi sonrasında hak sahipleri belirlendi. Türkiye genelinde kura çekimlerinde sona gelinirken, İzmir’de 6 Mart Cuma günü kura işlemi tamamlanacak. İstanbul’da TOKİ 500 bin konut kura çekimi ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ’nin 500 bin konut projesi için 5 milyondan fazla kişi başvuru yapmıştı.
İstanbul’da kura çekimi ne zaman olacak?
