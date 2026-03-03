onedio
Orta Doğu'daki Gerginlik Dubai'deki Lüks Otel Fiyatlarını Düşürdü

Orta Doğu'daki Gerginlik Dubai'deki Lüks Otel Fiyatlarını Düşürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 18:20 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 18:40

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği füze ve drone saldırıları, Dubai'nin turizm sektörünü derinden sarstı. Normalde 400-800 dolar arasında fiyatlanan Waldorf Astoria Palm Jumeirah otelinin odalarında konaklama şu an 126 dolara kadar düştü.

İran'ın misilleme saldırıları Dubai'de fiyatların düşmesine neden oldu.

İran'ın misilleme saldırıları Dubai'de fiyatların düşmesine neden oldu.
twitter.com

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Dubai'deki Waldorf Astoria Palm Jumeirah otelinde odaların gecelik fiyatı genellikle 400-800 dolar arasında. Şu anda geceliği 126 dolara orada konaklayabilirsiniz.' paylaşımıyla turizmin ne kadar etkilendiğini paylaştı.

Dünyanın trend tatil bölgelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm çatışmalardan kötü yönde etkilendi.

Dünyanın trend tatil bölgelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm çatışmalardan kötü yönde etkilendi.

Bu sezon Tourism Economics verilerine göre Orta Doğu'ya uluslararası ziyaretçi sayısında %11-27 düşüş tahmin ediliyor. Otel iptallerinde %80'lere varan seviyelerde düşüş var. Dubai'deki pek çok lüks otelin fiyatlarının %50'den fazla düştüğü de gelen haberler arasında.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
