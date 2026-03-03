Orta Doğu'daki Gerginlik Dubai'deki Lüks Otel Fiyatlarını Düşürdü
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği füze ve drone saldırıları, Dubai'nin turizm sektörünü derinden sarstı. Normalde 400-800 dolar arasında fiyatlanan Waldorf Astoria Palm Jumeirah otelinin odalarında konaklama şu an 126 dolara kadar düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran'ın misilleme saldırıları Dubai'de fiyatların düşmesine neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın trend tatil bölgelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde turizm çatışmalardan kötü yönde etkilendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın