Türkiye, Öğrencisi Tarafından Okulda Bıçaklanarak Öldürülen Fatma Öğretmene Ağlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 12:12

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Çekmeköy’de bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul’daki eğitim kurumlarında 2 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Bir evlat sahibi 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik isimli öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından öldürülmesi herkesin kanını dondurdu. Meslektaşları ve milyonlarca insan Fatma Nur öğretmen için adalet istiyor…

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ya edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Eğitim müfettiş görevlendirdi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin, 'Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in acısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi; 'Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde lisede bir öğrencinin saldırısı sonucunda bir öğretmenin hayatını kaybettiği, bir öğretmen ve öğrencinin de yaralandığı olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.

44 yaşında bir öğretmenin böyle bir olay sonrasında hayatını kaybetmesi herkesi şoke etti. Sosyal medyada herkes adalet çağrısı yaptı, öğretmenler iş bıraktı.

