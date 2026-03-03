onedio
Finale 2 Bölüm Kaldı: İnci Taneleri Oyuncularından Veda Paylaşımı Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 12:38

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri final yapıyor. Geçtiğimiz sezon final bölümü yazılmasına rağmen kanalın ısrarı üzerine devam eden İnci Taneleri, 51. bölümüyle ekranlara veda edecek. Büyük finale son iki bölüm kalırken İnci Taneleri oyuncularından veda paylaşımı geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri, 2 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek.

2. sezonunda final yapması beklenen dizi, Kanal D'nin ve seyircinin ısrarı üzerine geri dönmüştü. 3. sezonuyla ekrana gelen İnci Taneleri'nin büyük finali için 51. bölüm işaret edilirken oyunculardan veda paylaşımları gelmeye başladı.

İnci Taneleri kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü ve Orkuncan İzan'dan final öncesi veda paylaşımı geldi.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü ve Zerre'si Orkuncan İzan, setten bir fotoğraf paylaşarak 'Hoşça kal Mısır Palas' notunu düştü.

