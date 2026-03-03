Finale 2 Bölüm Kaldı: İnci Taneleri Oyuncularından Veda Paylaşımı Geldi
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri final yapıyor. Geçtiğimiz sezon final bölümü yazılmasına rağmen kanalın ısrarı üzerine devam eden İnci Taneleri, 51. bölümüyle ekranlara veda edecek. Büyük finale son iki bölüm kalırken İnci Taneleri oyuncularından veda paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri, 2 bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü ve Orkuncan İzan'dan final öncesi veda paylaşımı geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın