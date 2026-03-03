Klon ve Makyaj İddiaları Yalanlandı: Jim Carrey'nin Son Halinin Ardındaki Sır Perdesi Kalktı!

Hollywood’un mimikleriyle hafızalara kazınan efsane ismi Jim Carrey, bu kez bir rolüyle değil Paris’te katıldığı ödül törenindeki görüntüsüyle gündeme oturdu. Yıllardır enerjisi, yüz ifadeleri ve sahne hakimiyetiyle izleyiciyi kendine hayran bırakan usta oyuncunun son hali sosyal medyada adeta olay yarattı.

Bazı kullanıcılar değişen yüz hatlarını estetik ya da makyajla açıklamaya çalışırken, iş kısa sürede “klon” ve “maske” teorilerine kadar uzandı. Komplo iddiaları büyüyüp kafaları karıştırırken, Carrey cephesinden gelen açıklamayla gerçek ortaya çıktı.