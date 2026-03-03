Klon ve Makyaj İddiaları Yalanlandı: Jim Carrey'nin Son Halinin Ardındaki Sır Perdesi Kalktı!
Hollywood’un mimikleriyle hafızalara kazınan efsane ismi Jim Carrey, bu kez bir rolüyle değil Paris’te katıldığı ödül törenindeki görüntüsüyle gündeme oturdu. Yıllardır enerjisi, yüz ifadeleri ve sahne hakimiyetiyle izleyiciyi kendine hayran bırakan usta oyuncunun son hali sosyal medyada adeta olay yarattı.
Bazı kullanıcılar değişen yüz hatlarını estetik ya da makyajla açıklamaya çalışırken, iş kısa sürede “klon” ve “maske” teorilerine kadar uzandı. Komplo iddiaları büyüyüp kafaları karıştırırken, Carrey cephesinden gelen açıklamayla gerçek ortaya çıktı.
Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Jim Carrey, komedi dünyasına kattığı enerji, mimikleri ve karakterleşme yeteneğiyle hafızalara kazındı.
Tüm bu spekülasyonların üstüne kesin bir yanıt geldi: Jim Carrey’nin basın danışmanı Marleah Leslie, yaptığı açıklamada Paris’te gerçekten Carrey’nin bulunduğunu doğruladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Evet gizem çözüldü ; Jim Carrey top oldu.