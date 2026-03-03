onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Klon ve Makyaj İddiaları Yalanlandı: Jim Carrey'nin Son Halinin Ardındaki Sır Perdesi Kalktı!

Klon ve Makyaj İddiaları Yalanlandı: Jim Carrey'nin Son Halinin Ardındaki Sır Perdesi Kalktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.03.2026 - 14:15

Hollywood’un mimikleriyle hafızalara kazınan efsane ismi Jim Carrey, bu kez bir rolüyle değil Paris’te katıldığı ödül törenindeki görüntüsüyle gündeme oturdu. Yıllardır enerjisi, yüz ifadeleri ve sahne hakimiyetiyle izleyiciyi kendine hayran bırakan usta oyuncunun son hali sosyal medyada adeta olay yarattı.

Bazı kullanıcılar değişen yüz hatlarını estetik ya da makyajla açıklamaya çalışırken, iş kısa sürede “klon” ve “maske” teorilerine kadar uzandı. Komplo iddiaları büyüyüp kafaları karıştırırken, Carrey cephesinden gelen açıklamayla gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: https://abcnews4.com/news/entertainme...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Jim Carrey, komedi dünyasına kattığı enerji, mimikleri ve karakterleşme yeteneğiyle hafızalara kazındı.

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Jim Carrey, komedi dünyasına kattığı enerji, mimikleri ve karakterleşme yeteneğiyle hafızalara kazındı.

'The Mask”’ten “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”e, “Liar Liar”dan “Yes Man”e uzanan etkileyici kariyeriyle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Jim Carrey son dönemde yüzündeki değişimle konuşuluyor. 

Paris’teki 51. Cesar Ödülleri töreninde Onur Ödülü’nü alırken kameralara yansıyan Carrey günlerdir gündemden düşmüyor.

26 Şubat 2026’da Paris’te gerçekleşen töreni izleyen bazı izleyiciler, Carrey’nin görünüşünün eski halinden farklı olduğunu iddia etmeye başladı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında yüz hatlarındaki değişiklikler, mimiklerdeki farklılık ve genel tavrı nedeniyle “bu kişi gerçekten Jim Carrey mi?” sorusu gündeme geldi. 

Bu şüpheler kısa sürede komplo teorilerine dönüştü. Bazı kullanıcılar oyuncuya 'klonlandı” iddialarında bulunurken, bazıları “sahte bir dublör” iddiasını ortaya attı.

Ardından makyaj sanatçısı Alexis Stone, Instagram’da paylaştığı içeriklerle teoriyi körükledi; tıpkı Carrey gibi görünen bir yüz maskesi ve saçla ilgili iddialar ortaya attı.

Tüm bu spekülasyonların üstüne kesin bir yanıt geldi: Jim Carrey’nin basın danışmanı Marleah Leslie, yaptığı açıklamada Paris’te gerçekten Carrey’nin bulunduğunu doğruladı.

Tüm bu spekülasyonların üstüne kesin bir yanıt geldi: Jim Carrey’nin basın danışmanı Marleah Leslie, yaptığı açıklamada Paris’te gerçekten Carrey’nin bulunduğunu doğruladı.

Danışman Leslie, TMZ’ye verdiği röportajda şöyle dedi:

“Jim Carrey César Ödülleri’ne katıldı ve Onursal Cesar Ödülü’nü bizzat kendisi kabul etti.” 

Aynı zamanda törenin organizatörlerinden de benzer açıklamalar geldi ve teoriler “temelsiz” olarak nitelendirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Seda Kalyoncu

Evet gizem çözüldü ; Jim Carrey top oldu.