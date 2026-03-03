onedio
Teyana Taylor ve Kızının Kırmızı Halıdaki Halleri Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.03.2026 - 09:00

Hollywood’un en stil sahibi isimlerinden biri olan Teyana Taylor, katıldığı Oyuncu Ödülleri gecesinde yalnızca şıklığıyla değil, yaşadığı sıcacık bir anla da gündeme oturdu. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Taylor, iddialı ve zarif elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterirken en büyük destekçisi ise kızı oldu. O anlar kullanıcıların kalbini eritti!

Hollywood’un dikkat çeken isimlerinden Teyana Taylor, sadece şıklığıyla değil aynı zamanda yüzleri gülümseden bir anla kırmızı halıda gündem oldu.

Ünlü isim, 1 Mart 2026’da Los Angeles’ta düzenlenen 2026 Actor Awards gecesinde kırmızı halıda yürürken yanında beş yaşındaki kızı Rue Rose Shumpert de vardı.

Teyana Taylor poz verirken elbisesinin etek kısmında küçük bir kayma yaşandı. İşte tam o anda devreye kızı girdi!

Minik kız annesinin elbisesini özenle düzelterek adeta kırmızı halının en tatlı anına imza attı. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Taylor’ın hem zarafeti hem de kızıyla olan o anları kullanıcıların kalbini kazandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
