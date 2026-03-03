Teyana Taylor ve Kızının Kırmızı Halıdaki Halleri Kalpleri Eritti!

Hollywood’un en stil sahibi isimlerinden biri olan Teyana Taylor, katıldığı Oyuncu Ödülleri gecesinde yalnızca şıklığıyla değil, yaşadığı sıcacık bir anla da gündeme oturdu. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Taylor, iddialı ve zarif elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterirken en büyük destekçisi ise kızı oldu. O anlar kullanıcıların kalbini eritti!