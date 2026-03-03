onedio
ABD’li Siyaset Yorumcusundan Çarpıcı İddia: “Körfez Ülkeleri MOSSAD Ajanlarını Yakaladı”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 09:09

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı günlerde ABD’li bir siyasi yorumcunun ortaya attığı iddia gündem oldu. Söz konusu açıklamada bazı Körfez ülkelerinin kendi topraklarında saldırı planladığı öne sürülen İsrail istihbaratına bağlı ajanları yakalayarak gözaltına aldığı ileri sürüldü. İddialar, bölgedeki güç dengeleri ve müttefiklik ilişkileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD’li siyasi yorumcu Tucker Carlson, son programında dikkat çekici iddialar gündeme getirdi.

Carlson, Suudi Arabistan ve Katar’ın, bu ülkelerde bombalı saldırı planladıkları öne sürülen İsrail istihbarat servisi Mossad’a bağlı ajanları yakalayarak gözaltına aldığını ileri sürdü.

Carlson yayında, “İran tarafından da hedef alınan Körfez ülkelerinde İsrail neden bombalama planlasın? Aynı tarafta değiller mi?” ifadelerini kullandı. İsrail’in yalnızca İran’a değil, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt gibi bölge ülkelerine de zarar vermek istediğini savunan Carlson, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin Arap müttefikleri arasında bilinçli şekilde kaos yarattığını öne sürdü.

Carlson’ın açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi.

İki ülkenin ortak operasyonlarının ardından İran’da üst düzey askeri ve siyasi isimlerin hayatını kaybettiği bildirildi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef alarak ve enerji sevkiyatını sekteye uğratarak karşılık verdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yüzlerce insansız hava aracı ve füze ile ABD ve İsrail’e ait çok sayıda noktayı hedef aldığını açıkladı. Körfez’de artan gerilim enerji piyasalarını da etkiledi; İran saldırıları sonrası bazı tesislerde üretimin durdurulması ve güvenlik önlemlerinin artırılması, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı. Bölgedeki savaş riskinin artması nedeniyle sigorta şirketlerinin de Basra Körfezi’nde faaliyet gösteren gemilere yönelik savaş teminatlarını iptal ettiği belirtildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların süreceğini ve “daha büyük bir dalganın” henüz gelmediğini ifade etti. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu’da tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

