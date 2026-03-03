ABD’li Siyaset Yorumcusundan Çarpıcı İddia: “Körfez Ülkeleri MOSSAD Ajanlarını Yakaladı”
Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı günlerde ABD’li bir siyasi yorumcunun ortaya attığı iddia gündem oldu. Söz konusu açıklamada bazı Körfez ülkelerinin kendi topraklarında saldırı planladığı öne sürülen İsrail istihbaratına bağlı ajanları yakalayarak gözaltına aldığı ileri sürüldü. İddialar, bölgedeki güç dengeleri ve müttefiklik ilişkileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
ABD’li siyasi yorumcu Tucker Carlson, son programında dikkat çekici iddialar gündeme getirdi.
Carlson’ın açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi.
