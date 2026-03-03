ABD’li Siyaset Yorumcusundan Çarpıcı İddia: “Körfez Ülkeleri MOSSAD Ajanlarını Yakaladı”

İki ülkenin ortak operasyonlarının ardından İran’da üst düzey askeri ve siyasi isimlerin hayatını kaybettiği bildirildi. İran ise bölgedeki Amerikan üslerini hedef alarak ve enerji sevkiyatını sekteye uğratarak karşılık verdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yüzlerce insansız hava aracı ve füze ile ABD ve İsrail’e ait çok sayıda noktayı hedef aldığını açıkladı. Körfez’de artan gerilim enerji piyasalarını da etkiledi; İran saldırıları sonrası bazı tesislerde üretimin durdurulması ve güvenlik önlemlerinin artırılması, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı. Bölgedeki savaş riskinin artması nedeniyle sigorta şirketlerinin de Basra Körfezi’nde faaliyet gösteren gemilere yönelik savaş teminatlarını iptal ettiği belirtildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların süreceğini ve “daha büyük bir dalganın” henüz gelmediğini ifade etti. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu’da tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.