article/comments
article/share
Veterinerden Köpek Sahiplerine Kritik Uyarı: Bu Belirti Hayat Kurtarabilir

03.03.2026 - 09:54

Köpeklerde bazı sağlık sorunları saniyeler içinde ağırlaşabiliyor ve erken müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Uzman veterinerler, özellikle büyük ırklarda daha sık görülen ve hızla ilerleyen ciddi bir tabloya karşı hayvan sahiplerini uyarıyor. Belirtilerin zamanında fark edilmesi ise tedavi sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Evcil hayvanların sağlık sorunlarını erken fark etmek çoğu zaman kolay olmayabiliyor.

Konuşamadıkları için rahatsızlıklarını davranışlarıyla anlatırlar. Bu nedenle bazı hastalıklarda erken müdahale, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Veteriner hekimler özellikle köpeklerde görülen ve hızla ölümcül seyredebilen bir tabloya karşı sahipleri uyarıyor.

GDV (Mide Genişlemesi ve Dönmesi) Nedir?

GDV (Gastric Dilatation and Volvulus), köpeğin midesinin gaz, sıvı ya da yiyecekle aşırı şekilde dolmasının ardından kendi etrafında dönmesiyle ortaya çıkan ciddi bir acil durumdur. Mide döndüğünde giriş ve çıkış yolları kapanır; içeride biriken gaz dışarı atılamaz. Aynı zamanda mide ve dalağa giden kan akışı kesilebilir. Bu durum kısa sürede şoka ve hayati risklere yol açar.

Hastalık son derece hızlı ilerler. Saatler hatta bazen dakikalar kritik öneme sahiptir.

Hangi Köpekler Risk Altında?

Büyük ve derin göğüslü ırklar daha yüksek risk taşır. Özellikle Great Dane ve German Shepherd gibi ırklarda daha sık görülür. Ancak bu, küçük ırkların tamamen güvende olduğu anlamına gelmez; her köpekte ortaya çıkabilir.

Risk genellikle özel durumlarda artıyor. Köpeğin büyük bir öğün yemesinin ardından kısa süre içinde yoğun egzersiz yapması. Dolu mide hareketle birlikte dönebilir ve süreç bu noktada başlar.

