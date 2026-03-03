onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Akasya Durağı Krizi Büyüyor: Melek Baykal, Dizinin Ali Kemal'ine Dava Açıyor

Akasya Durağı Krizi Büyüyor: Melek Baykal, Dizinin Ali Kemal'ine Dava Açıyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 10:44

Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde Akasya Durağı hakkında yaptığı “çok sevdiğim bir iş değildi” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu sözlere dizinin Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan’dan sert yanıt gecikmemiş ve Uçan, Baykal’ın dublaj talep ettiğini ve bu nedenle sorun yaşandığını öne sürmüştü. Tartışmanın ardından Baykal’ın avukatı açıklama yaparak iddiaları reddetti; oyuncunun, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Melek Baykal, yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında konuşurken, projenin kendisi için özel bir yere sahip olmadığını belirtmişti. Dizide çok kısa süre yer aldığını ifade eden sanatçı, daha sonra yapımcı Türker İnanoğlu’ndan affını istediğini de dile getirmişti. Melek Baykal'ın sözlerinin ardından ise aynı dizide rol aldığı Ateş Fatih Uçan verdiği sert yanıtla gündem olmuştu. 

Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal için 'Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız' demişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Melek Baykal'ın avukatından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal'ın Akasya Durağı setindeki oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia ettiği ve bu iddianın mesnetsiz olduğu ifadesi yer alırken ayrıca Uçan'a dava açılacağı da belirtildi.

İşte Melek Baykal'ın avukatının açıklaması:

İşte Melek Baykal'ın avukatının açıklaması:

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan

“Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attı” iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır.

Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan’ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır.

Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal’ın sahnede olduğu “Konken Partisi” adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir.

Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz.

Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Selçuk Kaya

Melek Baykal'ın kendisine tokat attığı iddia edilen Zeynep Dörtkardeşler'den de destek paylaşımı geldi.

Melek Baykal'ın kendisine tokat attığı iddia edilen Zeynep Dörtkardeşler'den de destek paylaşımı geldi.

Akasya Durağı'nda Tuğçe karakterine hayat veren Zeynep Dörtkardeşler, Melek Baykal'ın paylaşımını alıntılayarak '16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam… Daha geçen hafta oyununu izlemeye geldiğimde ne güzel sarıldık. Seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Hissettiğim tek duygu, sonsuz minnettarlık… Sana söyleyeceğim tek şey teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın