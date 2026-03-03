Akasya Durağı Krizi Büyüyor: Melek Baykal, Dizinin Ali Kemal'ine Dava Açıyor

Geçtiğimiz haftalarda Melek Baykal, yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında konuşurken, projenin kendisi için özel bir yere sahip olmadığını belirtmişti. Dizide çok kısa süre yer aldığını ifade eden sanatçı, daha sonra yapımcı Türker İnanoğlu’ndan affını istediğini de dile getirmişti. Melek Baykal'ın sözlerinin ardından ise aynı dizide rol aldığı Ateş Fatih Uçan verdiği sert yanıtla gündem olmuştu.

Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal için 'Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız' demişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Melek Baykal'ın avukatından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal'ın Akasya Durağı setindeki oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia ettiği ve bu iddianın mesnetsiz olduğu ifadesi yer alırken ayrıca Uçan'a dava açılacağı da belirtildi.