Akasya Durağı Krizi Büyüyor: Melek Baykal, Dizinin Ali Kemal'ine Dava Açıyor
Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde Akasya Durağı hakkında yaptığı “çok sevdiğim bir iş değildi” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu sözlere dizinin Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan’dan sert yanıt gecikmemiş ve Uçan, Baykal’ın dublaj talep ettiğini ve bu nedenle sorun yaşandığını öne sürmüştü. Tartışmanın ardından Baykal’ın avukatı açıklama yaparak iddiaları reddetti; oyuncunun, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.
İşte Melek Baykal'ın avukatının açıklaması:
Melek Baykal'ın kendisine tokat attığı iddia edilen Zeynep Dörtkardeşler'den de destek paylaşımı geldi.
