Dubai'de Tatil Yapan Bir Kadın Tatilinin 3. Gününde Çıkan Savaş Sebebiyle Ülkede Mahsur Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 14:46 Son Güncelleme: 02.03.2026 - 14:52

28 Şubat günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kapsamlı bir operasyon başlatması üzerine, İran da buna misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve müttefiki olan ülkeleri hedef alan füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar doğrudan Dubai şehriyle ilgili olmasa da, bölgedeki ABD üslerine atılan füzelerin enkaz parçaları Dubai ve Abu Dabi'ye düştü. Özellikle Burj Al Arab yakınlarında patlama sesleri duyulduğu ve Palm Jumeirah gibi bölgelere enkaz parçalarının isabet ettiği rapor edildi. Güvenlik riski nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) ve Abu Dabi Zayed Havalimanı operasyonlarını durdurdu. 

Dubai'de tatilde olan bir kadın, tatilinin 3. gününde başlayan savaş sebebiyle ülkede mahsur kaldı. “Tatilimin 3. gününde İran'ın Dubai'ye füze atıp Amerikan üslerini vurası tuttu.' diyen kadın yaşadıklarını anlattı.

Savaş sebebiyle bir ülkede mahsur kalırsak ne yapmalıyız?

  • Konsolosluğu Arayın: Bulunduğunuz ülkenin Başkonsolosluğu ile iletişime geçip durumunuzu bildirin.

  • Havayolu/Acente ile İletişimi Koparmayın: Uçuş güncellemeleri ve konaklama hakları için ısrarcı olun; uygulamaları takip edin.

  • Otel ile Görüşün: Check-out yapmadan önce durumu resepsiyona anlatıp mücbir sebep nedeniyle indirimli uzatma talep edin.

  • Resmi Kanalları Takip Edin: Yerel otoritelerin ve büyükelçiliğin güvenlik duyurularına göre hareket edin.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
