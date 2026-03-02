Dubai'de Tatil Yapan Bir Kadın Tatilinin 3. Gününde Çıkan Savaş Sebebiyle Ülkede Mahsur Kaldı

28 Şubat günü ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kapsamlı bir operasyon başlatması üzerine, İran da buna misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve müttefiki olan ülkeleri hedef alan füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar doğrudan Dubai şehriyle ilgili olmasa da, bölgedeki ABD üslerine atılan füzelerin enkaz parçaları Dubai ve Abu Dabi'ye düştü. Özellikle Burj Al Arab yakınlarında patlama sesleri duyulduğu ve Palm Jumeirah gibi bölgelere enkaz parçalarının isabet ettiği rapor edildi. Güvenlik riski nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) ve Abu Dabi Zayed Havalimanı operasyonlarını durdurdu.

Dubai'de tatilde olan bir kadın, tatilinin 3. gününde başlayan savaş sebebiyle ülkede mahsur kaldı. “Tatilimin 3. gününde İran'ın Dubai'ye füze atıp Amerikan üslerini vurası tuttu.' diyen kadın yaşadıklarını anlattı.