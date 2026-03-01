onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kuyumcu Paylaştı: Pazartesi'yi Beklemeden Gram Altın 8.250 TL'yi Gördü

Bir Kuyumcu Paylaştı: Pazartesi'yi Beklemeden Gram Altın 8.250 TL'yi Gördü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 15:53 Son Güncelleme: 01.03.2026 - 15:54

İçerik Devam Ediyor

İsrail ve ABD arasında yaşanan gerginliğin ardından tüm gözler altın fiyatlarına çevrildi. Henüz haftasonumu olduğundan piyasada ne olup biteceği özellikle yatırımcıların merak konusu oldu. Öyle ki sosyal medyada, Borsa İstanbul’un düşüşü önlemek için 2 Mart Pazartesi günü açılmayacağı iddia edilmişti. Fakat bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir kuyumcu, altın almaya gelen müşterisi için verdiği fiyatı paylaştı. 'Cumartesi olmasına rağmen fiyatlar bir anda yükseldi' diyen kuyumcu fiyatların sürekli değişeceği konusunda da müşterisini uyandı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonu olmasına rağmen fiyatlar 400-500 TL kadar yükseldi.

Hafta sonu olmasına rağmen fiyatlar 400-500 TL kadar yükseldi.

Şu an İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilim artık 'risk' olmaktan çıkıp sıcak bir çatışmaya dönüştüğü için altın piyasası tam anlamıyla alarm durumunda. Hafta sonu gerçekleşen olaylar, piyasalar açıldığında çok sert hareketler göreceğimizi gösteriyor. Analistler, bu gerilimin tırmanmasıyla ons altının kısa sürede 5.500 dolar sınırını test edebileceğini, hatta kriz derinleşirse 6.000 dolara doğru bir yolculuğun başlayabileceğini öngörüyor. 

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın