Bir Kuyumcu Paylaştı: Pazartesi'yi Beklemeden Gram Altın 8.250 TL'yi Gördü

İsrail ve ABD arasında yaşanan gerginliğin ardından tüm gözler altın fiyatlarına çevrildi. Henüz haftasonumu olduğundan piyasada ne olup biteceği özellikle yatırımcıların merak konusu oldu. Öyle ki sosyal medyada, Borsa İstanbul’un düşüşü önlemek için 2 Mart Pazartesi günü açılmayacağı iddia edilmişti. Fakat bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada bir kuyumcu, altın almaya gelen müşterisi için verdiği fiyatı paylaştı. 'Cumartesi olmasına rağmen fiyatlar bir anda yükseldi' diyen kuyumcu fiyatların sürekli değişeceği konusunda da müşterisini uyandı.