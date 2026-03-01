Türkiye'de Yaşayan Bir Polonyalı Türk Dilinde Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Paylaştı

Her ülkenin kendine has deyimleri, cümle kalıpları var. Türkçemiz de oldukça zengin bir dil. Günlük kullanımda yalnızca bizim hakim olduğumuz pek çok detay var. Bir çoğu da yabancılara oldukça garip geliyor haliyle. Ülkemizde yaşayan Polonyalı bir kadın, Türkçe'de kendisine tuhaf gelen kullanımları sıraladı.

'damiana.sidar' kullanıcısı isimli kadın, bizim günlük hayatta sık sık kullandığımız cümleleri bir yabancının gözünden anlattı. Kadının söyledikleri bizi de kullandığımız kelimeler üzerine düşündürdü.