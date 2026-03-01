Türkiye'de Yaşayan Bir Polonyalı Türk Dilinde Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/damiana.sid...
Her ülkenin kendine has deyimleri, cümle kalıpları var. Türkçemiz de oldukça zengin bir dil. Günlük kullanımda yalnızca bizim hakim olduğumuz pek çok detay var. Bir çoğu da yabancılara oldukça garip geliyor haliyle. Ülkemizde yaşayan Polonyalı bir kadın, Türkçe'de kendisine tuhaf gelen kullanımları sıraladı.
'damiana.sidar' kullanıcısı isimli kadın, bizim günlük hayatta sık sık kullandığımız cümleleri bir yabancının gözünden anlattı. Kadının söyledikleri bizi de kullandığımız kelimeler üzerine düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polonyalı kadının karşılaştığı kelimeler aslında pek çok yabancıya tuhaf geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın