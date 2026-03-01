onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de Yaşayan Bir Polonyalı Türk Dilinde Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Paylaştı

Türkiye'de Yaşayan Bir Polonyalı Türk Dilinde Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 10:10

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine has deyimleri, cümle kalıpları var. Türkçemiz de oldukça zengin bir dil. Günlük kullanımda yalnızca bizim hakim olduğumuz pek çok detay var. Bir çoğu da yabancılara oldukça garip geliyor haliyle. Ülkemizde yaşayan Polonyalı bir kadın, Türkçe'de kendisine tuhaf gelen kullanımları sıraladı. 

'damiana.sidar' kullanıcısı isimli kadın, bizim günlük hayatta sık sık kullandığımız cümleleri bir yabancının gözünden anlattı. Kadının söyledikleri bizi de kullandığımız kelimeler üzerine düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/damiana.sid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polonyalı kadının karşılaştığı kelimeler aslında pek çok yabancıya tuhaf geliyor.

Polonyalı kadının karşılaştığı kelimeler aslında pek çok yabancıya tuhaf geliyor.

1. 'Ne demek?'

Normalde bir kelimenin anlamını sormak için kullandığımız bu kalıp, birine teşekkür ettiğinizde karşılık olarak verildiğinde kafa karıştırıcı olabiliyor. Aslında 'Rica ederim, lafı bile olmaz, bunu görev bildim' gibi derin bir nezaket içeriyor ama düz mantıkla bakınca elbette tam olarak anlaşılmıyor. 

2. 'Hiç mi yok?'

Bu, Türk insanının pes etmeyen, umudunu son ana kadar koruyan o meşhur sorgulama biçimi. 'Yok' kelimesi zaten sıfırı temsil ederken, 'Hiç mi yok?' sorusuyla sanki o yokluğun içinde bir varlık ihtimali aranıyor. Bu sadece yabancılara değil zaman zaman bize de tuhaf geliyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın