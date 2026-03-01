Her Sabah Aynı Kâbus: Bu Atmosferde Sağlıklı Kalmak Mümkün mü?

“Eve döneyim bari” diyorsun.

Ama eve dönünce yine aynı ekran, yine aynı frekans, yine aynı kaos.

Bu atmosferde sağlıklı kalmak mümkün mü?

Ekonomi zaten başlı başına bir stres kaynağı.

İnsanlar gelecek kaygısıyla yaşıyor.

Borç, kira, geçim derdi…

Bu kadar baskının üzerine bir de sürekli pompalanan korku kültürü eklenince toplum kolektif bir travma alanına dönüşüyor.

Artık mesele sadece haber değil.

Mesele atmosfer.

Bir ülkede sürekli öfke, korku ve umutsuzluk yayılıyorsa insanlar da o frekansta yaşamaya başlar. Çünkü insan psikolojisi maruz kaldığı dili taklit eder. Sürekli “tehdit” mesajı alan beyin savunma moduna geçer. Savunma modu ise şefkati değil, saldırıyı besler.

Sonra soruyoruz:

“Neden kimse kimseye saygı duymuyor?”

“Neden herkes bu kadar tahammülsüz?”

Çünkü herkesin sinir sistemi yangın halinde.

Ama asıl trajik olan şu:

Bu kaotik ekosistemin içinde bizden “sağlıklı vatandaş” olmamız bekleniyor.

Sakin ol.

Anlayışlı ol.

Verimli ol.

Üretken ol.

Nazik ol.

Nasıl?

Sürekli travmatik içerik tüketen bir zihinden ne beklenir?

Güvensizlik atmosferinde büyüyen bir toplumdan ne beklenir?