Her Sabah Aynı Kâbus: Bu Atmosferde Sağlıklı Kalmak Mümkün mü?
Her sabah uyanıyorsun.
Mutfağa gidiyorsun. Çayı koyuyorsun. Kahvaltıyı hazırlıyorsun.
Refleks olarak televizyonu açıyorsun.
Ve gün daha başlamadan ruh sağlığın zedeleniyor.
Ekranda ya bir “dehşet seçkisi” var ya da saatlerce süren yapay kahkahalar eşliğinde düğün dernek programları. Zaten düğün izleyecek hâlin yok. Mecburen haberlere bakıyorsun.
Ama haber dediğin şey artık bilgi değil.
Toplumun sinir sistemi çökmüş gibi.
Sağlıklı bireyler sağlıklı ekosistemlerde yetişir.
