Halıdaki Lekeleri Anında Söküyor: Sadece 150 Liralık Ürünle Kurtulmak Mümkün

Ardından hafifçe nemlendirilmiş bir pamukla bölgeyi tekrar silip fazla nemi havluyla alıyor. Kısa sürede lekelerin belirgin şekilde açıldığı görülüyor.

Misel su, yüzey aktif maddeler sayesinde yağ ve pigmentleri suyla birleşebilir hâle getirerek yüzeyden uzaklaştırıyor. Bu nedenle yalnızca halılarda değil; koltuk, kilim ve bazı kumaş yüzeylerde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak yöntem her leke için aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle eski ve kumaşa tamamen işlemiş lekelerde etkisinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir bölgede test edilmesi öneriliyor.