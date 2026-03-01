onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Halıdaki Lekeleri Anında Söküyor: Sadece 150 Liralık Ürünle Kurtulmak Mümkün

Halıdaki Lekeleri Anında Söküyor: Sadece 150 Liralık Ürünle Kurtulmak Mümkün

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.03.2026 - 11:16

Halı üzerindeki şarap, kahve ya da makyaj lekeleri çoğu zaman ev temizliğinin en zorlu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle açık renkli yüzeylerde belirgin hale gelen bu lekeler, klasik temizlik ürünleriyle her zaman istenen sonucu vermeyebiliyor. Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve yaklaşık 150 liralık bir cilt bakım ürünüyle uygulanan pratik yöntem, inatçı lekeler için düşük maliyetli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evde en can sıkıcı temizlik sorunlarından birisi de açık renkli halılarda oluşan inatçı lekeler.

Evde en can sıkıcı temizlik sorunlarından birisi de açık renkli halılarda oluşan inatçı lekeler.

Şarap, kahve ya da yoğun pigmentli makyaj ürünleri kumaşa işlediğinde saatlerce uğraşsanız bile iz kalabiliyor. Üstelik çoğu halı temizleyici hem pahalı hem de her zaman beklenen sonucu vermiyor.

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde yaşayan cilt bakım uzmanı Katy Rose Carter ise sosyal medyada paylaştığı yöntemle dikkat çekti. Carter’a göre, yaklaşık 150 TL’ye satılan misel su (micellar water), halı üzerindeki koyu lekeleri saniyeler içinde çıkarmada etkili olabiliyor.

Paylaştığı videoda açık renkli halı üzerindeki koyu lekelerin üzerine az miktarda misel su döken Carter, ürünü pamuk yardımıyla nazikçe tamponlayarak uyguluyor.

Paylaştığı videoda açık renkli halı üzerindeki koyu lekelerin üzerine az miktarda misel su döken Carter, ürünü pamuk yardımıyla nazikçe tamponlayarak uyguluyor.

Ardından hafifçe nemlendirilmiş bir pamukla bölgeyi tekrar silip fazla nemi havluyla alıyor. Kısa sürede lekelerin belirgin şekilde açıldığı görülüyor.

Misel su, yüzey aktif maddeler sayesinde yağ ve pigmentleri suyla birleşebilir hâle getirerek yüzeyden uzaklaştırıyor. Bu nedenle yalnızca halılarda değil; koltuk, kilim ve bazı kumaş yüzeylerde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak yöntem her leke için aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle eski ve kumaşa tamamen işlemiş lekelerde etkisinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle geniş bir alana uygulamadan önce küçük bir bölgede test edilmesi öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın