onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran’da Üst Üste Şiddetli Patlamalar: Radyo ve Televizyon Kurumu Hedef Alındı

İran’da Üst Üste Şiddetli Patlamalar: Radyo ve Televizyon Kurumu Hedef Alındı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 12:26

ABD ile İsrail’in başlattığı İran saldırılarından bugün ikinci dalga yaşandı. İsrail savaş uçakları, başkent Tahran’da bulunan İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun binasını hedef aldı.

Öte yandan Pakistan’ın Karaçi kentinde göstericiler, ABD’nin konsolosluğunu işgal etmeye çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran’a yönelik düzenlenen saldırılar bölgede tansiyonu en üst seviyeye çıkardı.

İran’a yönelik düzenlenen saldırılar bölgede tansiyonu en üst seviyeye çıkardı.

Dün başlayan saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. İran ise karşılık olarak hem İsrail’e hem de Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine füze ve kamikaze İHA saldırıları düzenlemişti.

İsrail’den yapılan açıklamada ise İran’a yönelik kapsamlı bir hava saldırısının daha düzenlendiği duyuruldu.

Başkent Tahran’ın birçok bölgesinde patlamalar meydana gelirken, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun hedef alındığı ortaya çıktı.

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada ise ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Pakistan’da ABD Konsolosluğu işgal edilmeye çalışıldı.

Pakistan’da ABD Konsolosluğu işgal edilmeye çalışıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, İran'a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Çatışmalarda yaralanan 32 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların arasında 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın