İran’da Üst Üste Şiddetli Patlamalar: Radyo ve Televizyon Kurumu Hedef Alındı

Dün başlayan saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. İran ise karşılık olarak hem İsrail’e hem de Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine füze ve kamikaze İHA saldırıları düzenlemişti.

İsrail’den yapılan açıklamada ise İran’a yönelik kapsamlı bir hava saldırısının daha düzenlendiği duyuruldu.

Başkent Tahran’ın birçok bölgesinde patlamalar meydana gelirken, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun hedef alındığı ortaya çıktı.

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada ise ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.