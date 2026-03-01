Okullarda Ara Tatil Kalkarsa Eğitim Süresi Artacak mı? Bakan Son Noktayı Koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması durumunda okullarda eğitim süresinin artmayacağını, yine 180 gün eğitim olacağını ve öğretmenlerin tatillerinde kısalma olmayacağını açıkladı.
Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatilleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptığı iddia edilmişti.
Bakan Yusuf Tekin en çok ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanının özel eğitim alanı olduğunu söyledi.
