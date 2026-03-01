onedio
Okullarda Ara Tatil Kalkarsa Eğitim Süresi Artacak mı? Bakan Son Noktayı Koydu

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 11:29

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması durumunda okullarda eğitim süresinin artmayacağını, yine 180 gün eğitim olacağını ve öğretmenlerin tatillerinde kısalma olmayacağını açıkladı.

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatilleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptığı iddia edilmişti.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatiller kaldırılırsa okullarda eğitim süresinin artmayacağını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların 2026-2027 öğretim yılı için olduğunu belirten Bakan Tekin, “Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar. Yapacağımız şey şu, eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz. Yine 180 iş günü okullar devam edecek, yine öğretmenlerimiz iki ay tatil yapacak. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir. Eylül ayının bu yıl 8'inde başladı, diyelim 15'inde başlayacaktır. Okula çocukların geldikleri gün sayısını artırmıyoruz burada. Tatili de azaltmıyoruz. Okula gidilen gün sayısı artmayacak da azalmayacak da. Tatiller de azalmayacak, bir şey değişmiyor. Bu yıl için zaten herhangi bir şey yok, bu yıl takvimimizi ilan ettik. Biz mayıs ayında önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz, yani 2026-2027 eğitim öğretim yılı. Orada Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı birer haftalık dilimlerle bizim eğer akademik takvimimizi etkileyecek durumda olursa, orada bir tedbir alabiliriz. Ama dediğim gibi bu ara tatilleri kaldırmak değil, ara tatilleri yaz tatiline eklemek.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin en çok ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanının özel eğitim alanı olduğunu söyledi.

Tekin, en çok ihtiyaç duydukları öğretmenlik alanının 'özel eğitim öğretmenliği' olduğuna da vurgu yaparak, 'Kapasitemiz var, öğretmen ihtiyacımızı zamanla gideriyoruz. Öğretmen ihtiyacımızı giderdikçe de sınıf ve okul açıyoruz. Özel eğitim okulları, kampüsleri açmaya başladık zaten şimdi sadece özel eğitim üzerinde.' bilgisini paylaştı.

