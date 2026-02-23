Bir Lise İki Ayrı Puan! Türkiye'nin En Gözde Liselerine Girişte Sistem Değişiyor

Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Tekin, her öğrenciye konaklama imkanı sunmanın mümkün olmadığını belirterek pansiyonlu okullara yönelik bir düzenleme hazırlıkları yaptıklarını açıkladı. Okulların kontenjan yapısının pansiyonu olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılayacağını belirten Bakan Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın.” şeklinde örneklendirerek yeni düzenlemeyi anlattı.

Tekin sözlerine şunları da ekledi: “İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz,”

Milli Eğitim Bakanı yeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında olacağını duyurarak, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz” dedi.