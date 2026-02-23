Bir Lise İki Ayrı Puan! Türkiye'nin En Gözde Liselerine Girişte Sistem Değişiyor
Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi Türkiye'nin köklü okullarının da aralarında bulunduğu liselerde ikili puan sistemine geçiliyor. Konu hakkında Türkiye Gazetesi’ne açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların öğrencilere pansiyon imkanı sunup sunmamasına göre düzenleme yapılacağını duyurdu.
Türkiye'deki pansiyonlu okullara yönelik yeni bir düzenleme yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Hangi okullarda pansiyon var?
Sosyal medya içerik üreten öğretmenlere yönelik de konuşan Tekin, bu kişilere tepki gösterdi.
