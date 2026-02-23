onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Lise İki Ayrı Puan! Türkiye'nin En Gözde Liselerine Girişte Sistem Değişiyor

Bir Lise İki Ayrı Puan! Türkiye'nin En Gözde Liselerine Girişte Sistem Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 10:45

Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi Türkiye'nin köklü okullarının da aralarında bulunduğu liselerde ikili puan sistemine geçiliyor. Konu hakkında Türkiye Gazetesi’ne açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların öğrencilere pansiyon imkanı sunup sunmamasına göre düzenleme yapılacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'deki pansiyonlu okullara yönelik yeni bir düzenleme yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Türkiye'deki pansiyonlu okullara yönelik yeni bir düzenleme yapılacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Tekin, her öğrenciye konaklama imkanı sunmanın mümkün olmadığını belirterek pansiyonlu okullara yönelik bir düzenleme hazırlıkları yaptıklarını açıkladı. Okulların kontenjan yapısının pansiyonu olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılayacağını belirten Bakan Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın.” şeklinde örneklendirerek yeni düzenlemeyi anlattı. 

Tekin sözlerine şunları da ekledi: “İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok. Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz,”

Milli Eğitim Bakanı yeni düzenlemenin bu yıl LGS kitapçığında olacağını duyurarak, “Puanları farklı mı olacak şimdiden onu bilemeyiz” dedi.

Hangi okullarda pansiyon var?

Hangi okullarda pansiyon var?

Pansiyonu olan okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş, Cağaloğlu, Haydarpaşa, Ankara Fen gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği gözde liseler de bulunuyor. Örneğin 783 öğrencili İstanbul Erkek Lisesi’nin 247 kişilik yurdu, 927 öğrencisi bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 336 kişilik yurdu, 806 öğrencili Kabataş Erkek Lisesi’nin de 300 kişilik yurdu var.

Sosyal medya içerik üreten öğretmenlere yönelik de konuşan Tekin, bu kişilere tepki gösterdi.

Sosyal medya içerik üreten öğretmenlere yönelik de konuşan Tekin, bu kişilere tepki gösterdi.

Bakan Tekin, “Bazı öğretmenlerimiz ‘fenomenlik’ yapıp oradan kendilerine özel ders verebilecekleri öğrenci buluyorlar. Ama okulda destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açmıyor, burada sorun çıkıyor. Şimdi burada yeni bir yaklaşıma gidiyoruz. Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden, hangi okullarda DYK açılıyor hangisinde açılmıyor, niye açılmıyor bakıyoruz.” diyerek fenomen öğretmenlere yönelik incelemelerin süreceğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın