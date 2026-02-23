onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Schengen Vizesinde Devrim Gibi Karar: Avrupa Kapıları Sonuna Kadar Açılıyor!

Schengen Vizesinde Devrim Gibi Karar: Avrupa Kapıları Sonuna Kadar Açılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 07:12

Avrupa Birliği, Schengen vizesi uygulamalarında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Mevcut durumda en fazla 5 yıl olarak verilen vize süresinin, belirli şartları karşılayan yolcular için 10 yıla çıkarılması planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte, seyahat kurallarına sadık kalan ve sicili temiz olan kişiler için Avrupa yolculukları çok daha zahmetsiz bir hale gelecek.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa seyahatlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan düzenleme için düğmeye basıldı.

Avrupa seyahatlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan düzenleme için düğmeye basıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) üzerinde çalıştığı yeni vize politikası taslağına göre, hâlihazırda en fazla 5 yıl olarak uygulanan Schengen vizesi geçerlilik süresinin tam iki katına çıkarılması gündemde. Brüksel koridorlarında konuşulan bu öneri hayata geçerse, kurallara uygun hareket eden yolcular artık her birkaç yılda bir vize yenileme stresi yaşamaktan kurtulacak.

Söz konusu kolaylıktan herkesin değil, yalnızca belirli kriterleri sağlayan 'güvenilir' yolcuların faydalanması hedefleniyor. Taslak aşamasındaki düzenlemeye göre, adli sicil kaydı tertemiz olan, daha önce aldığı vizelerin süresini ve kurallarını hiçbir şekilde ihlal etmeyen yolcular öncelikli olacak. Ayrıca, Avrupa’ya gittikten sonra geri dönmeme veya yasa dışı yollarla yerleşme riski taşımayan, yani düzensiz göç şüphesi uyandırmayan kişilere 10 yıllık uzun süreli vize verilmesi planlanıyor.

Bu hamle, özellikle iş seyahatleri veya turistik amaçlarla sık sık Avrupa kıtasına uçan kişiler için büyük bir bürokratik yükü ortadan kaldıracak. Mevcut sistemde beş yıllık sınır nedeniyle sık sık evrak toplamak ve yüksek vize harçları ödemek zorunda kalan seyahat severler, bu düzenlemenin yasallaşmasını bekliyor. Eğer teklif kabul edilirse, Schengen Bölgesi içindeki serbest dolaşım imkânı, disiplinli yolcular için çok daha esnek ve konforlu bir yapıya kavuşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın