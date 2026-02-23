Schengen Vizesinde Devrim Gibi Karar: Avrupa Kapıları Sonuna Kadar Açılıyor!

Avrupa Birliği’nin (AB) üzerinde çalıştığı yeni vize politikası taslağına göre, hâlihazırda en fazla 5 yıl olarak uygulanan Schengen vizesi geçerlilik süresinin tam iki katına çıkarılması gündemde. Brüksel koridorlarında konuşulan bu öneri hayata geçerse, kurallara uygun hareket eden yolcular artık her birkaç yılda bir vize yenileme stresi yaşamaktan kurtulacak.

Söz konusu kolaylıktan herkesin değil, yalnızca belirli kriterleri sağlayan 'güvenilir' yolcuların faydalanması hedefleniyor. Taslak aşamasındaki düzenlemeye göre, adli sicil kaydı tertemiz olan, daha önce aldığı vizelerin süresini ve kurallarını hiçbir şekilde ihlal etmeyen yolcular öncelikli olacak. Ayrıca, Avrupa’ya gittikten sonra geri dönmeme veya yasa dışı yollarla yerleşme riski taşımayan, yani düzensiz göç şüphesi uyandırmayan kişilere 10 yıllık uzun süreli vize verilmesi planlanıyor.

Bu hamle, özellikle iş seyahatleri veya turistik amaçlarla sık sık Avrupa kıtasına uçan kişiler için büyük bir bürokratik yükü ortadan kaldıracak. Mevcut sistemde beş yıllık sınır nedeniyle sık sık evrak toplamak ve yüksek vize harçları ödemek zorunda kalan seyahat severler, bu düzenlemenin yasallaşmasını bekliyor. Eğer teklif kabul edilirse, Schengen Bölgesi içindeki serbest dolaşım imkânı, disiplinli yolcular için çok daha esnek ve konforlu bir yapıya kavuşacak.