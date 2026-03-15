TRT 1'in Reyting Rekortmeni Dizisi Taşacak Bu Deniz'in Yeni Bölümü İptal Edildi

Merve Ersoy - TV Editörü
15.03.2026 - 19:13

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümü önceki hafta yayınlanmamıştı. Türkiye-Sırbistan basketbol mücadelesi sebebiyle iptal edilen bölüm büyük ses getirmişti. 21. bölümün ardından Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümü de iptal edildi.

TRT 1'de sezon başından bu yana yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Reytinglerde zirveyi Uzak Şehir'le paylaşan Taşacak Bu Deniz, merakla beklenen 20. bölümünün son anda yayın akışından çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Dizinin izleyicileri isyan ederken TRT'nin telefonları kitlenmişti.

Geçtiğimiz hafta 21. bölümüyle ekrana gelen dizinin 22. bölümünün de iptal edildiği öğrenildi.

20 Mart Cuma günü yayınlanması beklenen 22. bölüm bayram sebebiyle yayın akışından çıkarıldı. Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümü 27 Mart Cuma günü yayınlanacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
