onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ayşegül Eraslan’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 Saat Önce Evine Girmiş!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 12:01

Evinde ölü bulunan eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Eraslan’ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir saat önce evine oyuncu Sunay Kurtuluş’un girdiğini tespit etti. Kısa süre sonra evden ayrıldığı belirlenen Kurtuluş’un ifadesine başvuruldu. 

İşte detaylar...

Kaynak: DHA / Doğan Can Cesur

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

27 yaşındaki Eraslan’ın ölümüyle ilgili polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 13 Mart’ta evinde ölü bulunan Eraslan’ın, olaydan yalnızca iki gün önce Mısır tatilinden döndüğü öğrenilmişti. Genç kadının ani ölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, yakın çevresi olayın şüpheli olabileceğini öne sürmüştü.

Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın cinayet olabileceğini iddia etmişti. Palancı paylaşımında, “Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece attığı story ve kendisine ait olmayan el yazısı bize şüpheli geldi. Polise bilgi verdik, otopsi raporunu bekledik. Arkadaşımız cinayete kurban gitti. Kadın cinayetlerine dur deyin artık” ifadelerini kullanmıştı. Eraslan’ın yakın arkadaşlarından Buse Şahbaz da ölümün şüpheli olduğunu dile getirmişti.

Soruşturma kapsamında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerinde ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Görüntülere göre, Ayşegül Eraslan hayatını kaybetmeden yaklaşık bir saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un evine geldiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sunay Kurtuluş’un, Eraslan’la kısa süre görüştükten sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Kurtuluş ifadesinde, Eraslan’ın şakayla karışık kendisine tokat attığını, bunun üzerine “Ben böyle el şakalarını sevmem” diyerek tepki gösterdiğini ve ardından evden ayrıldığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın