onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hande Ataizi Hülya Avşar'ın Rol Aldığı Aynı Yağmur Altında Dizisini Yerden Yere Vurdu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 11:20

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, başrolünde Hülya Avşar’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında yaptığı açıklamalarla yeni bir polemiğe zemin yarattı. Bir röportaj sırasında diziyi izlediğini söyleyen Ataizi, proje için oldukça sert ifadeler kullandı. “Dizi berbat” sözleriyle dikkat çeken Ataizi, böyle bir projede yer almak istemeyeceğini belirtti.

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Magazin dünyası bu kez Hande Ataizi’nin açıklamalarıyla hareketlendi.

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda başrolünde Hülya Avşar’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında oldukça dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Diziyle ilgili düşünceleri sorulan Ataizi, projeyi izlediğini belirterek oldukça sert ifadeler kullandı. Ataizi’nin “dizi berbat” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ataizi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Allah korusun! Tabii ki oynamazdım. Öyle bir hırsım yok yani ‘Her daim bir işte olayım’ diye. Mümkün olduğunca seçmeye çalışıyorum. Hülya Avşar adına söylemiyorum ama diziyi izledim… Dizi berbat yani. Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
9
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın