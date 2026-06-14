Sosyal Anksiyetesi Yüzünden Tanındı: Kim Bu Sanatçı?
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Bu sefer odağımızda dünyaca ünlü bir isim var. Yapman gereken tek şey ipuçlarını doğru şekilde takip etmek ve ismi bilmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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Çok ciddi bir hayvan hakları savunucusu.
Pek çok hit şarkı yazdı.
Kariyerine caz şarkıcısı olarak başladı.
Bir şarkısını sadece 14 dakikada yazdı.
Peruk onun için bir aksesuar değil adeta kalkan.
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Graves hastalığıyla uzun süre mücadele etti.
Onu zirveye taşıyan şarkısını aslında başka bir sanatçı için yazmıştı.
Grammy ödül törenine bile arkası dönük çıktı.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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