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Sosyal Anksiyetesi Yüzünden Tanındı: Kim Bu Sanatçı?

etiket Sosyal Anksiyetesi Yüzünden Tanındı: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 22:01
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Bu sefer odağımızda dünyaca ünlü bir isim var. Yapman gereken tek şey ipuçlarını doğru şekilde takip etmek ve ismi bilmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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Çok ciddi bir hayvan hakları savunucusu.

Özünde sıkı bir vegan ve hayvan hakları konusunda çok hassas. PETA gibi kuruluşlarla yakın çalışıyor ve sık sık barınaklardan köpek sahipleniyor. Hatta evinde çok sayıda kurtarılmış köpekle birlikte yaşıyor.

Pek çok hit şarkı yazdı.

Sadece kendi kariyerini değil, pop müzik dünyasını da yönetiyor. Rihanna, Katy Perry gibi büyük isimlere de hit şarkılar yazdı.

Kariyerine caz şarkıcısı olarak başladı.

Onu her ne kadar yüksek notalı pop şarkılarıyla tanısak da, kariyerinin başında bir caz grubunun üyesiydi. Hatta ilk solo albümü de caz tınılarıyla dolu.

Bir şarkısını sadece 14 dakikada yazdı.

Bir şarkısının sözlerini ve melodisini sadece 14 dakikada tamamlamış olması. Melodiyi duyduğu an kelimeler dökülmeye başlamış ve şarkı modern bir klasiğe dönüşmüş.

Peruk onun için bir aksesuar değil adeta kalkan.

Yüzünü kapatan perukları takmasının asıl sebebi estetik kaygılar değil, aşırı derecede yaşadığı sosyal anksiyete. Şöhretin getirdiği özel hayat ihlalinden nefret ediyor. Hatta bir röportajında, 'Marketten alışveriş yaparken birinin yanıma gelip fotoğraf çekmesini veya kilom hakkında yorum yapmasını istemiyorum,' diyerek bu gizliliğin amacını açıklamıştı.

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Graves hastalığıyla uzun süre mücadele etti.

Tiroid bezlerini etkileyen ve aşırı yorgunluk, panik atak gibi belirtileri olan Graves hastalığı teşhisi aldığını açıklamıştı. Bir dönem konserlerini iptal etmek zorunda kalsa da tedavi süreciyle bu durumun üstesinden gelmeyi başardı.

Onu zirveye taşıyan şarkısını aslında başka bir sanatçı için yazmıştı.

Kendi kariyerini zirveye taşıyan bir şarkısını aslında Rihanna veya Beyonce’ye vermeyi düşünmüştü. Ancak şarkıyı bitirdiğinde, sözlerin çok kişisel olduğunu ve bunu kimseye veremeyeceğini hissederek kendisi seslendirmeye karar verdi.

Grammy ödül törenine bile arkası dönük çıktı.

Performans sanatını bambaşka bir boyuta taşıyan bu sanatçı, Grammy Ödülleri'nde sahne alırken tüm şarkı boyunca duvara bakarak, yani arkası dönük şarkı söyledi. Bu, pop dünyasında 'ikonik bir protesto' olarak tarihe geçti.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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