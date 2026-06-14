Sosyal Anksiyetesi Yüzünden Tanındı: Kim Bu Sanatçı?

Kendi kariyerini zirveye taşıyan bir şarkısını aslında Rihanna veya Beyonce’ye vermeyi düşünmüştü. Ancak şarkıyı bitirdiğinde, sözlerin çok kişisel olduğunu ve bunu kimseye veremeyeceğini hissederek kendisi seslendirmeye karar verdi.