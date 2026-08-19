Kalabalıklardan Kaçıp Kendi Kabuğuna Çekildiğinde Dinlenecek Şarkılar
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Hani bazen herkes bir şey söyler, telefon susmaz, kafanın içi bile pazar yerine döner ya... İşte öyle anlarda insan sadece odasının ışığını kısıp kendi kabuğuna çekilmek istiyor. Bu listedeki parçalar da tam olarak o anlar için. Seni hiç yormayan, arkada su gibi akan, dinlerken zihnindeki o fazla sekmeleri tek tek kapatmana yardım edecek türden şeyler.
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1. Sufjan Stevens – Fourth of July
2. Vashti Bunyan – Train Song
3. Kings of Convenience – Homesick
4. Ben Harper – Another Lonely Day
5. Nick Drake – Pink Moon
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6. Gregory Alan Isakov – San Luis
7. Agnes Obel – Riverside
8. Sybil Baier – Tonight
9. Ben Howard – Depth Over Distance
10. Tamino – Habibi
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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