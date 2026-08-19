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Kalabalıklardan Kaçıp Kendi Kabuğuna Çekildiğinde Dinlenecek Şarkılar

etiket Kalabalıklardan Kaçıp Kendi Kabuğuna Çekildiğinde Dinlenecek Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 15:31
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Hani bazen herkes bir şey söyler, telefon susmaz, kafanın içi bile pazar yerine döner ya... İşte öyle anlarda insan sadece odasının ışığını kısıp kendi kabuğuna çekilmek istiyor. Bu listedeki parçalar da tam olarak o anlar için. Seni hiç yormayan, arkada su gibi akan, dinlerken zihnindeki o fazla sekmeleri tek tek kapatmana yardım edecek türden şeyler.

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1. Sufjan Stevens – Fourth of July

Sufjan Stevens’ın fısıltıyı andıran vokali, yalnızlığı bir kimsesizlik gibi değil, insanın kendisiyle baş başa kalabileceği en güvenli alan gibi hissettiriyor.

2. Vashti Bunyan – Train Song

60’ların sonundan gelen, adeta bir ninni kadar yumuşak ve masum bir parça. Vashti’nin fısıltılı sesi ve akustik gitarın o nostaljik tınısı, odanın içindeki havayı bir anda yumuşatıp insanı sakin bir zaman dilimine taşıyor.

3. Kings of Convenience – Homesick

Şarkı, adındaki gibi insanı 'eve', yani zihninin en sessiz ve güvenli köşesine çağırıyor. Günün karmaşasından sonra zihindeki o fazla sekmeleri kapatmak için birebir.

4. Ben Harper – Another Lonely Day

Kendi kabuğuna çekilmenin o hafif buruk ama bir o kadar da huzurlu yanını anlatan bir klasik. Gitar tellerinin o net ve dolaysız tınısı, zihni yormayan bir sadelikle akıp gidiyor.

5. Nick Drake – Pink Moon

Yalnızca bir akustik gitar, minik bir piyano dokunuşu ve Nick Drake’in zamansız sesi.

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6. Gregory Alan Isakov – San Luis

Geniş arazilerin, gece serinliğinin ve tenha yolların hissini odanın içine taşıyor. Akustik gitarın arkasından süzülen yumuşak banjo ve çello tınıları, zihindeki o sıkışmışlık hissini dağıtıp insanı yormadan uzaklara götürüyor.

7. Agnes Obel – Riverside

Bu defa gitar yerine piyanoyla gelen, hafif karanlık ama bir o kadar da sığınak hissi veren bir atmosfer. Su gibi akan piyano akorları ve katman katman üst üste binen vokaller, odadaki tüm gürültüyü emen bir sünger gibi çalışıyor.

8. Sybil Baier – Tonight

70’lerin başında Sybil Baier'ın kendi evinde makaralı kasete kaydettiği, yıllar sonra tesadüfen keşfedilen bir parça. Hiçbir stüdyo cilası yok; o ham, filtresiz ve zamansız haliyle sanki o an yanında oturup sadece senin için çalıyormuş gibi hissettiriyor.

9. Ben Howard – Depth Over Distance

Show ve gösterişten uzak, tamamen hisse odaklı bir yapısı var. Şarkı yavaş yavaş katmanlansa da o baştaki mahrem ve sakin havasını hiç kaybetmiyor; insanı kendi içindeki cevapsız sorularla huzur içinde baş başa bırakıyor.

10. Tamino – Habibi

Doğu ve Batı ezgilerini birleştiren o eşsiz akustik yapı ve Tamino’nun hipnotize edici vokali. Şarkı ilerledikçe derinleşen atmosferi, kalabalıklardan uzaklaştığında zihninde oluşan o geniş, zamansız boşluğu dolduracak kadar güçlü ve hisli bir derinliğe sahip.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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