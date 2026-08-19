Kalabalıklardan Kaçıp Kendi Kabuğuna Çekildiğinde Dinlenecek Şarkılar

Hani bazen herkes bir şey söyler, telefon susmaz, kafanın içi bile pazar yerine döner ya... İşte öyle anlarda insan sadece odasının ışığını kısıp kendi kabuğuna çekilmek istiyor. Bu listedeki parçalar da tam olarak o anlar için. Seni hiç yormayan, arkada su gibi akan, dinlerken zihnindeki o fazla sekmeleri tek tek kapatmana yardım edecek türden şeyler.