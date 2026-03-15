onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Lider Dizinin Özeti Bile İlk 3'te: 14 Mart Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Lider Dizinin Özeti Bile İlk 3'te: 14 Mart Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.03.2026 - 13:06

Televizyon dünyasında Cumartesi gecesinin reyting tablosu netleşti. 14 Mart 2026 tarihli izlenme oranları ekran başındaki milyonların tercihlerini bir kez daha ortaya koydu. Kanal D’nin iddialı dizisi “Güller ve Günahlar”, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında rakiplerini geride bırakarak gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı. TRT 1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı” güçlü performansıyla ikinci sıraya yerleşirken, yarışma programı “Survivor” da ilk sıralarda kendine yer buldu. 

İşte 14 Mart Cumartesi gününe ait merak edilen reyting sonuçları ve günün en çok izlenen yapımları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon ekranlarında hafta sonu rekabeti tüm hızıyla devam ediyor.

Televizyon ekranlarında hafta sonu rekabeti tüm hızıyla devam ediyor.

14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan diziler, yarışma programları ve haber bültenleri izleyiciyle buluşurken, günün sonunda reyting tablosu da şekillendi. Kanal D’de yayınlanan “Güller ve Günahlar” dizisinin 21. bölümü, üç ana kategoride de zirvede yer alarak gecenin kazananı oldu. TRT 1’in uzun soluklu yapımı “Gönül Dağı” ikinci sıradaki yerini korurken, farklı kanallardaki programlar da ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

Güller ve Günahlar (Özet)

Güller ve Günahlar (Özet)

Total: 3.74 (3)

AB: 3.15 (5)

ABC1: 3.03 (5)

Güller ve Günahlar 21. Bölüm

Total: 6.93 (1)

AB: 4.97 (1)

ABC1: 6.08 (1)

Gönül Dağı 209. Bölüm

Gönül Dağı 209. Bölüm

Total: 5.05 (2)

AB: 3.25 (4)

ABC1: 3.88 (2)

Sahtekarlar 22. Bölüm (Final)

Total: 2.44 (8)

AB: 2.71 (6)

ABC1: 2.92 (6)

14 Mart 2026 Cumartesi TOTAL reyting sıralaması

14 Mart 2026 Cumartesi TOTAL reyting sıralaması

1. Güller ve Günahlar - Kanal D

2. Gönül Dağı - TRT 1

3. Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

4. Survivor - TV8

5. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

6. Gelin - Kanal 7

7. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

8. Sahtekarlar - NOW

9. Show Ana Haber - Show TV

10. ATV Ana Haber - ATV

14 Mart 2026 Cumartesi ABC1 reyting sıralaması

14 Mart 2026 Cumartesi ABC1 reyting sıralaması

1. Güller ve Günahlar - Kanal D

 2. Gönül Dağı - TRT 1

3. Survivor - TV8

4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

5. Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

6. Sahtekarlar - NOW

7. Güldür Güldür Show - Show TV

8. Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

9. Ana Haber - TRT 1

10. Ramazan Sevinci - TRT 1

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14 Mart 2026 Cumartesi AB reyting sıralaması

14 Mart 2026 Cumartesi AB reyting sıralaması

1. Güller ve Günahlar - Kanal D

2. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

3. Survivor - TV8

4. Gönül Dağı - TRT 1

5. Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

6. Sahtekarlar - NOW

7. Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

8. Güldür Güldür Show - Show TV

9. Ramazan Sevinci-– TRT 1

10. Sahtekarlar (Özet) - NOW

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın