Sevgili Balık, bugün Merkür ve Mars'ın burcunda birleşmesi ile birlikte, adeta dünyanın gidişatını belirleyen bir figüre dönüşüyorsun. İçindeki o muazzam enerji ve dilindeki o büyüleyici kelime gücü bugün bir araya geliyor. Belki de dün rüyalarında gördüğün sahneler bile bugün gerçeğe dönüşüyor!

İş hayatında, kendini yeniden tanımlama ve 'ben buradayım' deme zamanı. Hatta bugün, cesur adımlarla atıp profesyonel bir marka kimliği kurmaya ne dersin? Haftanın son günü olmasına rağmen, gelecekteki büyük başarının ilk adımını bugün atabilirsin. Bugün gerçek bir lider, kazanan ve ilham kaynağı olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir kader günü seni bekliyor. Merkür ve Mars'ın burcunda birleşmesi ile birlikte, partnerine veya hayatında özel bir yeri olan kişiye söyleyeceğin tek bir cümle, aranızdaki tüm engelleri bir anda yıkabilir. Ama eğer bekarsan, aynaya baktığında gördüğün o ışık, hayatlarına tam da aradığını bulma enerjisi veriyor. Şimdi sana aşkta mucizelere inan demeyeceğiz ama mucize gibi bir aşk yaşayabileceğini itiraf edeceğiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…