Sevgili Balık, bugün dünyanın telaşından biraz uzaklaşmayı, huzurlu bir köşede ruhunu dinlendirmeyi arzulayabilirsin. Ay'ın 12. evindeki seyri, sana adeta bir davetiye çıkarıyor; Rüyaların gizemli dünyasına, meditasyonun huzur veren sessizliğine ve bilinçaltının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya...

İşte bu da eğitim konusunda bugün ilhamın ve sezgilerin öne çıkıyor. Teknik kitapların sert dili yerine, gerçek hayat hikayeleri anlatan biyografiler ya da spiritüel gelişim kitapları sana yeni ufuklar açabilir. Sezgisel olarak bildiğin bir konunun bilimsel dayanağını bugün bir makalede okuyup şaşırabilirsin. Bugün zihnin değil, kalbin öğreniyor; o yüzden duyularına ve iç sesine güvenmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, uzun süredir sakladığın bir aşkın ya da platonik bir durumun sona ermesi söz konusu olabilir. İçinde biriktirdiğin duyguları, belki de bugün bir işaret üzerine sevdiğin kişiye açabilirsin; sonuç ne olursa olsun, bu yükten kurtulmak sana büyük bir hafiflik getirecek. Tabii eğer ilişkin varsa, partnerinle rüyalarını paylaşmak ve birlikte geleceğe dair hayaller kurmak, ruhsal bağını daha da güçlendirebilir. Bu hayaller, aşkını ölümsüzleştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…