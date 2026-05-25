İstanbul, dünyanın en büyük sıfır atık etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in ana paydaşlığında düzenlenen forum; kapsamı, diplomatik etki alanı ve küresel ölçekte oluşturduğu politika zeminiyle dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon, çok taraflı bir iş birliği modelini temsil ediyor. 180’den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının, 120’nin üzerinde bakanın ve 200’den fazla belediye başkanının iştirak edeceği forum boyunca; sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde stratejik oturumlar gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek bu küresel buluşma, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir hassasiyet olmaktan çıkararak; ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası iş birliğinin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

Sıfır Atık Forumu, sivil bir vakıf organizasyonu olmanın ötesine geçerek küresel diplomasi ve finans dünyasının devlerini bir araya getiren yepyeni bir uluslararası ilişkiler modeli ortaya koyuyor. Forumun en dikkat çekici stratejik ortaklıklarından biri olan Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS), dünya genelinde ilk kez bu nitelikteki sivil bir platforma kurumsal ortaklık sağlayarak önemli bir ilke imza atıyor.

Bu iş birliği, sıfır atık yaklaşımının artık sadece çevresel bir duyarlılık değil, aynı zamanda küresel ekonomik dönüşümün en temel parametrelerinden biri olarak kabul edildiğini açıkça kanıtlıyor.

Uluslararası finans dünyasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Dünya Bankası da forumun ana partnerleri arasında yer alarak İstanbul’daki bu buluşmaya tarihi bir destek veriyor. Kendi tarihindeki en geniş kapsamlı katılım süreçlerinden birini gerçekleştiren Dünya Bankası, 30 kişilik özel delegasyonuyla teknik oturumlara ve politika istişarelerine doğrudan katkı sunacak. Bu düzeydeki bir temsil, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği temelli projelerin, artık küresel finansman gündeminin en üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

Organizasyonun bilimsel ve teknik derinliği ise dünyanın en saygın akademik kurumlarının iş birliğiyle en üst seviyeye taşınıyor. Harvard, Oxford ve Yale gibi üniversitelerin ana paydaş olarak katkı sunduğu forum, çevre politikalarını akademik bir vizyonla harmanlıyor. Bilimsel birikimle küresel stratejileri aynı potada eriten bu yapı, sıfır atık hedeflerinin sadece söylemde kalmayıp, güçlü bir teknik ve entelektüel zemin üzerinde yükselmesini sağlıyor.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu, küresel sürdürülebilirliğin sektörel ve yapısal yol haritasını çizecek. Dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının ev sahipliğinde şu stratejik alanlara odaklanacak:

Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu’nda

Enerji politikalarının geleceğine yön verecek başlıklar masaya yatırılacak. Oturumda; yenilenebilir enerji yatırımları ile atık azaltımı arasındaki ilişki, enerji üretim süreçlerinde döngüsel ekonomi uygulamaları, kritik hammaddelerde kaynak verimliliği ve enerji güvenliği ile sürdürülebilirlik dengesi ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu’nda

Sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutunu masaya yatıracak.

Gıda kaybı ve israfının azaltılması

Su verimliliği ve havza bazlı yönetim

Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları

Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları oturumun temel başlıkları arasında yer alacak.

Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nda

Üretim süreçlerinin yeniden tasarımı ve teknolojik dönüşüm stratejilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Küresel sanayinin geleceğine yön verecek oturumda, sürdürülebilir üretim modelleri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Temiz üretim teknolojileri

Endüstriyel simbiyoz uygulamaları

Atığın ekonomik değere dönüştürülmesi

Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu detaylı biçimde ele alınacak

Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda BM Genel Kurulu’nda alınan tarihi kararla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, bu topraklardan dünyaya armağan edilen kalıcı bir miras olmuştur.

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşması, vakfı uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı haline getirmiştir. BM resmi web sayfasında BM logosu ve BM Çevre Programı (UNEP) logosu ile birlikte Sıfır Atık Vakfı logosunun yer alması, bu küresel güvenin ve kurumsal derinliğin en somut nişanesidir.