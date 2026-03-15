Doğum Yapan Bir Kadın Hamilelikten Önceki ve Sonraki Görüntüsünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 09:30

Hamilelik süreci, bir kadının hayatındaki en önemli dönemlerden biridir ve bu dönemde yaşanan hormonal değişiklikler, hem fiziksel hem de psikolojik pek çok etkiye sahiptir. Bu süre zarfında, vücutta meydana gelen hormon seviyelerindeki dalgalanmalar, dış görünüşte ve psikolojik durumda belirgin değişimlere sebep olur. Bu değişimler, hamileliğin doğal bir parçasıdır ve çoğunlukla geçicidir. Anne adaylarının bu süreci rahat bir biçimde geçirmeleri için çevresindekilerin desteği de oldukça önemli elbette.

Bir kadın, hamilelikten önce ve sonraki görüntüsünü paylaştı. Kadının yaşadığı değişim pek çok kadını biraz endişelendirdi.

Hamilelikte yüzün, ellerin ve ayakların aniden, aşırı derecede şişmesi bazen Preeklampsi yani gebelik zehirlenmesinin habercisi olabiliyor. Peki nedir gebelik zehirlenmesi?

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), hamileliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan, yüksek tansiyon ve idrarda protein kaybı ile karakterize bir durumdur. Sanılanın aksine dışarıdan alınan bir zehirle ilgisi yoktur; tamamen plasenta ve damar yapısıyla alakalı bir sistem bozukluğudur. Bu süreçte damarlar sızdırmaya başlar ve kan basıncı kontrolsüzce yükselir.

  • Aşırı Ödem: Videodaki gibi yüzün, ellerin ve göz kapaklarının bir gecede 'balon gibi' şişmesi damar sızdırmasının sonucudur.

  • Organ Hasarı: Yüksek basınç böbrekleri, karaciğeri ve beyni zorlayarak şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu veya sağ karın ağrısı yapar.

  • Bebek Etkilenimi: Plasentaya giden kan akışı azaldığı için bebeğin gelişimi yavaşlayabilir.

Tek kesin tedavisi doğumdur. Eğer durum hafifse, doktor kontrolünde tansiyon ilaçları ve yatak istirahatı ile bebek olabildiğince büyütülür. Eğer durum anne veya bebek için hayati risk taşıyorsa, hamilelik haftasına bakılmaksızın acil doğum planlanır. Doğumdan kısa süre sonra annenin değerleri genellikle normale döner.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
