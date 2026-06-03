Dünya Kupası Albümünü Tulum Yapan Kadın Sosyal Medyada Olay Oldu

Futbol sevgisi bazen sınır tanımıyor ve yeşil sahalara olan tutku hayatın en beklenmedik alanlarında, hatta modada bile karşımıza çıkabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol turnuvaları, sadece tribünlerdeki coşkuyla değil, günlük hayata kattığı kültürel ögelerle de hafızalara kazınıyor. Hayat tarzını, giyim kuşamı ve dijital dünyadaki estetik algısını doğrudan etkileyen bu spor dalı, yaratıcı zihinlerin elinde bambaşka bir görsel şölene dönüşüyor. Turnuva dönemlerinin o tatlı heyecanı, her yaştan insanın koleksiyon tutkusunu tetiklerken dijital trendlerin de bir numaralı malzemesi haline geliyor.

Brezilyalı bir içerik üreticisi, Panini Dünya Kupası çıkartma albümünün ikonik sayfalarını tulum haline getirerek futbolseverlerin karşısına çıktı. Üzerindeki yüzlerce futbolcu çıkartmasıyla kamera karşısına geçen genç kadın, takipçilerine bu sıra dışı albüm kıyafetinde kaç tane oyuncuyu ilk bakışta tanıyabileceklerini sordu. Sosyal medyada hızla yayılan bu eğlenceli meydan okuma, kısa sürede binlerce futbol tutkununu yorumlarda buluşturdu.

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