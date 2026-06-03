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Dünya Kupası Albümünü Tulum Yapan Kadın Sosyal Medyada Olay Oldu

Dünya Kupası Albümünü Tulum Yapan Kadın Sosyal Medyada Olay Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 13:40

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Futbol sevgisi bazen sınır tanımıyor ve yeşil sahalara olan tutku hayatın en beklenmedik alanlarında, hatta modada bile karşımıza çıkabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol turnuvaları, sadece tribünlerdeki coşkuyla değil, günlük hayata kattığı kültürel ögelerle de hafızalara kazınıyor. Hayat tarzını, giyim kuşamı ve dijital dünyadaki estetik algısını doğrudan etkileyen bu spor dalı, yaratıcı zihinlerin elinde bambaşka bir görsel şölene dönüşüyor. Turnuva dönemlerinin o tatlı heyecanı, her yaştan insanın koleksiyon tutkusunu tetiklerken dijital trendlerin de bir numaralı malzemesi haline geliyor.

Brezilyalı bir içerik üreticisi, Panini Dünya Kupası çıkartma albümünün ikonik sayfalarını tulum haline getirerek futbolseverlerin karşısına çıktı. Üzerindeki yüzlerce futbolcu çıkartmasıyla kamera karşısına geçen genç kadın, takipçilerine bu sıra dışı albüm kıyafetinde kaç tane oyuncuyu ilk bakışta tanıyabileceklerini sordu. Sosyal medyada hızla yayılan bu eğlenceli meydan okuma, kısa sürede binlerce futbol tutkununu yorumlarda buluşturdu.

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Peki, çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan ve her turnuva döneminde milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu çıkartma albümü çılgınlığının arkasında ne yatıyor?

Peki, çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan ve her turnuva döneminde milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu çıkartma albümü çılgınlığının arkasında ne yatıyor?

Bir albümü tamamlamak için neden aylarca paket açıyor, aynı çıkan futbolcuları takas etmek için sokak sokak geziyoruz?

Koleksiyon tutkusu, insan psikolojisinde aidiyet ve tamamlama dürtüsüyle doğrudan bağlantılıdır. Özellikle Panini'nin başlattığı ve bir dünya geleneği haline gelen Dünya Kupası albümleri, sadece bir deftere kağıt yapıştırmaktan çok daha fazlasını, yani bir turnuvanın zamansız günlüğünü tutmayı simgeliyor. Albümdeki parlak armaları bulmak, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ya da Neymar gibi dünya yıldızlarının çıkartmalarına denk gelmek, adeta küçük birer hazine avına dönüşüyor. İşin içine 'takas' kültürü girdiğinde ise bu durum tamamen sosyal bir aktiviteye evriliyor; hiç tanımadığınız insanlarla turnuva heyecanını paylaşırken buluyorsunuz kendinizi. Günümüzde bu nostaljik ve samimi kültürün dijital trendlerle birleşip bir elbise tasarımına dönüşmesi, modern dünyanın geçmişteki o saf heyecana duyduğu özlemin de en net kanıtlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tarzıyla fark yaratan bu tulum, futbolun sadece bir oyun değil, yaşayan bir kültür olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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