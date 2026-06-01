Rezervasyon Yaparken Dikkat! Üç Arkadaşın Yer Ayırttığı Otel Hayali Çıktı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 14:32

Seyahat planları yaparken her zaman en ince ayrıntısına kadar düşünür, rezervasyonlarımızı kontrol eder ve o tatil gününün gelmesini sabırsızlıkla bekleriz. Ancak dijital dünyanın getirdiği kolaylıklar, bazen en beklenmedik sürprizleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde, internet üzerinden yapılan işlemler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Valizler hazırlanıp yola çıkıldığında, varış noktasında karşılaşılacak bir aksilik tüm tatil modunu bir anda değiştirebiliyor.

Üç genç kadın, büyük bir heyecanla geldikleri tatil beldesinde hayatlarının şokunu yaşadı. İnternet üzerinden yer ayırttıkları ve ödemesini tamamladıkları otelin adresine ulaştıklarında, karşılarında sadece boş bir sokak ve tarihi taş duvarlar buldular. Yanlarındaki bavullarla sokakta kalan arkadaş grubunun o şaşkınlık ve çaresizlik anları, kısa sürede viral olurken özellikle tatil planı yapanları endişelendirdi.

Rezervasyon yaparken mağdur olmamak için nelere dikkat edilmeli?

Günümüzde sahte internet siteleri ve hayali konaklama tesisleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri maalesef oldukça yaygınlaştı. Özellikle popüler tatil bölgelerindeki sahte ilanlar, profesyonelce hazırlanmış fotoğraflarla tüketicileri tuzağa çekiyor. Tatilinizin kabusa dönmemesi için şu kritik önlemleri almanız hayati önem taşıyor;

  • TÜRSAB Belgesini Doğrulayın: Rezervasyon yaptığınız acentenin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) kayıtlı olup olmadığını resmi sitesinden mutlaka sorgulayın.

  • Doğrudan İletişim Kurun: Rezervasyon sonrasında tesisi sabit hatlarından arayarak adınıza yapılan kaydı ve oda numarasını bizzat teyit edin.

  • Harita ve Konum Kontrolü: Tesisin adresini sadece harita uygulamalarından değil, sokak görünümü (Street View) özelliğini kullanarak gerçekten orada öyle bir binanın var olup olmadığını fiziki olarak kontrol edin.

  • Güvenli Ödeme Yöntemleri: Ödemelerinizi şahıs hesaplarına havale/EFT olarak yapmak yerine, kurumsal altyapıya sahip, ters ibraz (chargeback) imkanı tanıyan kredi kartı yöntemleriyle gerçekleştirin.

Peki başımıza böyle bir durum geldiğinde ne yapacağız?

1. Bankanızla İletişime Geçin (Ters İbraz / Chargeback)

Eğer ödemeyi kredi kartı veya banka kartı ile bir internet sitesi üzerinden yaptıysanız, harcama itirazı hakkınız bulunur. Bankanızı arayarak 'Hizmetin Alınamaması' gerekçesiyle ters ibraz (chargeback) talebinde bulunun. Eğer parayı şahsi bir IBAN numarasına havale veya EFT olarak gönderdiyseniz, paranızın gittiği bankayı arayarak ilgili hesabın dolandırıcılık şüphesiyle dondurulmasını talep edin.

2. Delilleri Eksiksiz Toplayın

Hukuki sürecin en önemli ayağı elinizdeki somut kanıtlardır. Aşağıdaki belgeleri hemen bir araya getirin ve çıktısını alın:

  • Tesisin size gönderdiği sahte onay belgesi (voucher) veya e-postalar.

  • Dolandırıcılarla yaptığınız WhatsApp veya SMS konuşmalarının ekran görüntüleri.

  • Banka dekontu veya kredi kartı hesap özeti dairesi.

  • Otelin ilanının bulunduğu web sitesinin tam internet adresi (URL) ve varsa sitenin ekran görüntüleri.

3. Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunun

Vakit kaybetmeden en yakın adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına veya emniyet müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat edin. Dilekçenizde olayı detaylıca anlatıp elinizdeki tüm delilleri ekleyin. Şüphelilerin 'Nitelikli Dolandırıcılık' (TCK Md. 158/1-f - Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık) suçundan cezalandırılmasını talep edin.

4. Tüketici Hakem Heyetine Başvurun

Eğer dolandırıcılık faaliyeti paravan veya vergi kaydı olan aracı bir seyahat acentesi/şirket üzerinden gerçekleştiyse, ödediğiniz tutarın iadesi için e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetine (TÜBİS) ücretsiz olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru limitleri dahilinde heyetin vereceği karar, doğrudan icra edilebilir niteliktedir.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
