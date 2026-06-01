Rezervasyon Yaparken Dikkat! Üç Arkadaşın Yer Ayırttığı Otel Hayali Çıktı

Günümüzde sahte internet siteleri ve hayali konaklama tesisleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri maalesef oldukça yaygınlaştı. Özellikle popüler tatil bölgelerindeki sahte ilanlar, profesyonelce hazırlanmış fotoğraflarla tüketicileri tuzağa çekiyor. Tatilinizin kabusa dönmemesi için şu kritik önlemleri almanız hayati önem taşıyor;

TÜRSAB Belgesini Doğrulayın: Rezervasyon yaptığınız acentenin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) kayıtlı olup olmadığını resmi sitesinden mutlaka sorgulayın.

Doğrudan İletişim Kurun: Rezervasyon sonrasında tesisi sabit hatlarından arayarak adınıza yapılan kaydı ve oda numarasını bizzat teyit edin.

Harita ve Konum Kontrolü: Tesisin adresini sadece harita uygulamalarından değil, sokak görünümü (Street View) özelliğini kullanarak gerçekten orada öyle bir binanın var olup olmadığını fiziki olarak kontrol edin.

Güvenli Ödeme Yöntemleri: Ödemelerinizi şahıs hesaplarına havale/EFT olarak yapmak yerine, kurumsal altyapıya sahip, ters ibraz (chargeback) imkanı tanıyan kredi kartı yöntemleriyle gerçekleştirin.

Peki başımıza böyle bir durum geldiğinde ne yapacağız?

1. Bankanızla İletişime Geçin (Ters İbraz / Chargeback)

Eğer ödemeyi kredi kartı veya banka kartı ile bir internet sitesi üzerinden yaptıysanız, harcama itirazı hakkınız bulunur. Bankanızı arayarak 'Hizmetin Alınamaması' gerekçesiyle ters ibraz (chargeback) talebinde bulunun. Eğer parayı şahsi bir IBAN numarasına havale veya EFT olarak gönderdiyseniz, paranızın gittiği bankayı arayarak ilgili hesabın dolandırıcılık şüphesiyle dondurulmasını talep edin.

2. Delilleri Eksiksiz Toplayın

Hukuki sürecin en önemli ayağı elinizdeki somut kanıtlardır. Aşağıdaki belgeleri hemen bir araya getirin ve çıktısını alın:

Tesisin size gönderdiği sahte onay belgesi (voucher) veya e-postalar.

Dolandırıcılarla yaptığınız WhatsApp veya SMS konuşmalarının ekran görüntüleri.

Banka dekontu veya kredi kartı hesap özeti dairesi.

Otelin ilanının bulunduğu web sitesinin tam internet adresi (URL) ve varsa sitenin ekran görüntüleri.

3. Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunun

Vakit kaybetmeden en yakın adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına veya emniyet müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat edin. Dilekçenizde olayı detaylıca anlatıp elinizdeki tüm delilleri ekleyin. Şüphelilerin 'Nitelikli Dolandırıcılık' (TCK Md. 158/1-f - Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık) suçundan cezalandırılmasını talep edin.

4. Tüketici Hakem Heyetine Başvurun

Eğer dolandırıcılık faaliyeti paravan veya vergi kaydı olan aracı bir seyahat acentesi/şirket üzerinden gerçekleştiyse, ödediğiniz tutarın iadesi için e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetine (TÜBİS) ücretsiz olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru limitleri dahilinde heyetin vereceği karar, doğrudan icra edilebilir niteliktedir.