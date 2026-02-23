Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmene Kötü Haber! Bakan Açıkladı: İki Haftalık Tatil Kaldırılıyor

Uzun süredir kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda tartışmalar neden ederken ara tatil hakkında net açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’a açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğtim öğretim yılı takvimi içinde yer alan resmi tatiller nedeniyle öğrencilerin alması gereken 180 eğitim gününün yetiştirilemeyeceğini bu nedenle de 2 yıldır yapılan çalışmalarla ara tatilin kaldırılmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Yusuf Tekin’in ara tatilin kaldırılması konusundaki açıklamaları şu şekilde: “Onunla ilgili son iki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.”

2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihlerinde yapıldı, ikinci ara tatil ise Ramazan Bayramı’nın da olacağı 16-20 Mart tatillerinde yapılacak.