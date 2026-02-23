Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmene Kötü Haber! Bakan Açıkladı: İki Haftalık Tatil Kaldırılıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kaldırılacağı konuşulan, okullarda Kasım ve Mart aylarında uygulanan ara tatil hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’a değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek yıl olacak resmi tatiller sebebiyle 180 eğitim gününün yetiştirilemeyeceğini bu nedenle de ara tatilin tamamen kaldırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
Türkiye’de ilk olarak 2019 yılında uygulanmaya başlanan ara tatil uygulaması gelecek eğitim döneminde kaldırılıyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
