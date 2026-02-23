onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmene Kötü Haber! Bakan Açıkladı: İki Haftalık Tatil Kaldırılıyor

Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmene Kötü Haber! Bakan Açıkladı: İki Haftalık Tatil Kaldırılıyor

Ara tatil
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 06:18

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir kaldırılacağı konuşulan, okullarda Kasım ve Mart aylarında uygulanan ara tatil hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’a değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek yıl olacak resmi tatiller sebebiyle 180 eğitim gününün yetiştirilemeyeceğini bu nedenle de ara tatilin tamamen kaldırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de ilk olarak 2019 yılında uygulanmaya başlanan ara tatil uygulaması gelecek eğitim döneminde kaldırılıyor.

Türkiye’de ilk olarak 2019 yılında uygulanmaya başlanan ara tatil uygulaması gelecek eğitim döneminde kaldırılıyor.

Uzun süredir kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda tartışmalar neden ederken ara tatil hakkında net açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’a açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğtim öğretim yılı takvimi içinde yer alan resmi tatiller nedeniyle öğrencilerin alması gereken 180 eğitim gününün yetiştirilemeyeceğini bu nedenle de 2 yıldır yapılan çalışmalarla ara tatilin kaldırılmasını değerlendirdiklerini bildirdi. 

Yusuf Tekin’in ara tatilin kaldırılması konusundaki açıklamaları şu şekilde: “Onunla ilgili son iki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.”

2025-2026 eğitim yılında ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihlerinde yapıldı, ikinci ara tatil ise Ramazan Bayramı’nın da olacağı 16-20 Mart tatillerinde yapılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
41
27
6
3
3
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın