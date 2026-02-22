Testi Negatif Çıkmıştı: Barış Murat Yağcı Survivor'a Geri Döndü
Survivor 2026'ya all star yarışmacılarıyla birlikte dönen Barış Murat Yağcı hakkında ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Survivor'dan ayrılarak Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları negatif çıkmıştı. Yağcı, Survivor'a geri döndü.
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, Survivor'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmüştü.
Barış'ın Survivor'a döndüğü yeni bölüm fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
