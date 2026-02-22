onedio
Testi Negatif Çıkmıştı: Barış Murat Yağcı Survivor'a Geri Döndü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 00:33

Survivor 2026'ya all star yarışmacılarıyla birlikte dönen Barış Murat Yağcı hakkında ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Survivor'dan ayrılarak Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları negatif çıkmıştı. Yağcı, Survivor'a geri döndü.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, Survivor'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmüştü.

Havalimanında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları negatif çıkmış ve serbest bırakılmıştı. Yağcı'nın hayranları yarışmaya dönmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı. Barış'ın durumuyla ilgili Survivor yarışmacılarına bir açıklama yapılmamıştı. 

Barış Murat Yağcı Survivor'a döndü. Yeni bölüm fragmanında Barış'ın Survivor'a döndüğü duyuruldu.

Barış'ın Survivor'a döndüğü yeni bölüm fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

