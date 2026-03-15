Kalp Damar Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin Çölyak Hastası Olmadığı Halde Gluten Tüketmeyenleri Uyardı!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 09:50 Son Güncelleme: 15.03.2026 - 09:51

Son yıllarda 'glutensiz beslenme' bir sağlık uygulamasından çok moda akımına dönüştü. Herhangi bir hassasiyeti olmayanlar da gluteni hayatından çıkardı. Pek çoğu da bunun kendilerine iyi geldiğini savunuyor. Çölyak hastaları için gluten zaten oldukça tehlikeli fakat herhangi bir sağlık sorunu olmayanlar için? 

Kalp Damar Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, çölyak hastası olmadığı halde gluten tüketmeyenleri bekleyen tehlikeleri sıraladı. Keskin'in anlattıkları gluteni 'zararlı' olarak kodlayanların kafasını karıştırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DRCvR...
Kalp Damar Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin'e göre çölyak hastası olmadığımız halde gluten tüketmemenin zararları neler?

  • Diyabet Riski: Videoda paylaşılan bilimsel çalışmalara göre, gluteni gereksiz yere kesmek Tip 2 diyabet riskini artırabiliyor.

  • Kalp ve Damar Hastalıkları: Tam tahılların (gluten içeren buğday, arpa, çavdar gibi) kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır. Bunları diyetten çıkarmak kalp damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

  • Bağırsak Sağlığı ve Kolon Kanseri: Gluten içeren tam tahıllar önemli birer lif (posa) kaynağıdır. Yetersiz lif alımı bağırsak florasını bozarak kabızlık ve kolon kanseri riskini tetikleyebilir.

  • Besin Eksikliği: Birçok glutensiz ürün (paketli gıdalar), normal ürünlere göre daha az vitamin (özellikle B vitaminleri), demir ve mineral içerebilir. Ayrıca bu ürünler tadı dengelemek için genellikle daha fazla şeker ve yağ içerir.

  • Faydalı Karbonhidratlardan Mahrum Kalmak: Videoda vurgulandığı üzere; gluten elzem bir madde olmasa da, onu hayatınızdan çıkardığınızda vücut için çok değerli olan birçok kompleks karbonhidrat kaynağından da uzaklaşmış olursunuz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
