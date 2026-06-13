article/comments
article/share
Haberler
Video
Türk Gelinden Sürpriz! İlk Kez Ayran İçen Amerikalıların Verdiği Tepki Sosyal Medyayı Karıştırdı

Türk Gelinden Sürpriz! İlk Kez Ayran İçen Amerikalıların Verdiği Tepki Sosyal Medyayı Karıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 21:53

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kültürler arası evlilikler, sadece iki insanın değil, birbirine tamamen yabancı iki farklı coğrafyanın ve geleneğin de bir araya gelmesi anlamına geliyor. Bu birleşimin en eğlenceli ve samimi anları ise genellikle mutfakta, yani damak tadının test edildiği masalarda yaşanıyor. Bir tarafın çocukluğundan beri her öğünde aradığı bir lezzet, diğer taraf için hayatında karşılaştığı en tuhaf deneyime dönüşebiliyor. Türk mutfağının vazgeçilmez milli içeceklerinden biri olan ayran da bu kültürel sınavların başında geliyor.

Amerikalı bir adamla evli olan Türk içerik üreticisi, eşinin ailesine ilk kez ayran tattırdığı anları paylaştı. Videoda, geleneksel lezzetimizle ilk kez tanışan Amerikalı aile bireylerinin şaşkınlığı, verdikleri doğal tepkiler ve yüz ifadeleri izleyenleri güldürdü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğurt kültürleri yok.

Yoğurt kültürleri yok.

Bizim için yoğurt, su ve tuzun bir araya gelmesiyle oluşan o ferahlatıcı mucize, yabancıların dünyasında genellikle büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü Batı kültüründe yoğurt, neredeyse tamamen meyveli, şekerli ve tatlı bir kahvaltılık ya da atıştırmalık olarak konumlandırılmış durumda. Haliyle, yoğurdun tuzlu ve sulu bir versiyonunu bir 'içecek' olarak bardağa koyup önlerine sunduğunuzda, beyinleri bu yeni bilgiyi işlemekte ciddi bir direnç gösteriyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın