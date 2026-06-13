article/comments
article/share
Haberler
Video
2 Metre Boyundaki Bir Kadın Türkiye'de Bir Semt Pazarında Gezdiği Anları Paylaştı

2 Metre Boyundaki Bir Kadın Türkiye'de Bir Semt Pazarında Gezdiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 22:50

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzun boylu olmanın kendine has avantajları olsa da günlük hayatta pek çok dezavantajı da var. Özellikle kalabalık alanlarda, ortalamanın çok üzerinde bir boya sahip olmak kaçınılmaz olarak meraklı bakışları da beraberinde getiriyor.

Türkiye'deki yerel bir semt pazarında alışverişe çıkan 2 metre boyundaki bir kadın pazar tezgahları arasında yürüdüğü anları paylaştı. Kadın sadece yürüyüşüyle pazar yerindeki tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun boyluların en büyük problemi.

Uzun boyluların en büyük problemi.

Uzun boylu insanlar uçak, otobüs veya minibüslerde dizlerinin ön koltuğa sıkışması, standart yataklarda ayaklarının dışarıda kalması, bodrum katlarında veya toplu taşımada sürekli başlarını çarpma tehlikesi yaşaması gibi pek çok sorunla karşılaşıyorlar. Fakat onların en çok şikayetçi oldukları konu, fazla dikkat çekmeleri. Videoda da kimi esnaf şaşkınlığını gizleyemeyip gülümserken, kimileri de arkasından bakakalıyor. Videodaki görüntüler özellikle uzun boylu olanların dikkatini çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın