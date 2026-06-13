2 Metre Boyundaki Bir Kadın Türkiye'de Bir Semt Pazarında Gezdiği Anları Paylaştı

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Uzun boylu olmanın kendine has avantajları olsa da günlük hayatta pek çok dezavantajı da var. Özellikle kalabalık alanlarda, ortalamanın çok üzerinde bir boya sahip olmak kaçınılmaz olarak meraklı bakışları da beraberinde getiriyor.
Türkiye'deki yerel bir semt pazarında alışverişe çıkan 2 metre boyundaki bir kadın pazar tezgahları arasında yürüdüğü anları paylaştı. Kadın sadece yürüyüşüyle pazar yerindeki tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Uzun boyluların en büyük problemi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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