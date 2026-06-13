2 Metre Boyundaki Bir Kadın Türkiye'de Bir Semt Pazarında Gezdiği Anları Paylaştı

Uzun boylu olmanın kendine has avantajları olsa da günlük hayatta pek çok dezavantajı da var. Özellikle kalabalık alanlarda, ortalamanın çok üzerinde bir boya sahip olmak kaçınılmaz olarak meraklı bakışları da beraberinde getiriyor.

Türkiye'deki yerel bir semt pazarında alışverişe çıkan 2 metre boyundaki bir kadın pazar tezgahları arasında yürüdüğü anları paylaştı. Kadın sadece yürüyüşüyle pazar yerindeki tüm dikkatleri üzerine çekti.

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