Bir Kadın Dalış Yaptığı Sırada Köpek Balığı Tarafından Isırıldığı Anları Paylaştı

Okyanusun derinlikleri, insanoğlu için her zaman hem büyük bir merak hem de gizemli bir korku kaynağı olmuştur. Doğru türlerle, doğru koşullarda bir araya gelindiğinde okyanusun bu dev canlılarıyla yüzmek, hayat boyu unutulamayacak bir macera ve büyüleyici bir deneyime dönüşüyor.

Bir kadın dalış yaptığı sırada bir köpek balığının beklenmedik saldırısını paylaştı. O anlar su altı fobisi olanları ekran başında bile ürküttü.

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