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Bir Kadın Dalış Yaptığı Sırada Köpek Balığı Tarafından Isırıldığı Anları Paylaştı

Bir Kadın Dalış Yaptığı Sırada Köpek Balığı Tarafından Isırıldığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 23:18

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Okyanusun derinlikleri, insanoğlu için her zaman hem büyük bir merak hem de gizemli bir korku kaynağı olmuştur. Doğru türlerle, doğru koşullarda bir araya gelindiğinde okyanusun bu dev canlılarıyla yüzmek, hayat boyu unutulamayacak bir macera ve büyüleyici bir deneyime dönüşüyor. 

Bir kadın dalış yaptığı sırada bir köpek balığının beklenmedik saldırısını paylaştı. O anlar su altı fobisi olanları ekran başında bile ürküttü.

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Nurse Shark (Hemşire Köpek balığı) Tehlikeli mi?

Nurse Shark (Hemşire Köpek balığı) Tehlikeli mi?

Genel kanının aksine, hemşire köpek balıkları insanlara karşı son derece barışçıl ve uysal canlılardır. Ağız yapıları, diğer okyanus köpek balıkları gibi keskin dişlerle parçalamaya değil, deniz tabanındaki kabukluları ve küçük balıkları vakumlayarak yutmaya evrilmiştir. Bu asil canlılar, kendilerini doğrudan bir tehdit altında hissetmedikleri veya insanlar tarafından kışkırtılmadıkları sürece asla durduk yere saldırmazlar. Hatta suyun altında insanlarla yan yana yüzmekten, etraflarında sakin turlar atmaktan oldukça keyif alırlar.

Yine de unutmamanız gereken en önemli kural, onların evinde birer misafir olduğunuzdur. Hemşire köpek balıklarıyla snorkeling yaparken onlara dokunmaya çalışmamak, ani ve agresif hareketlerden kaçınmak hayati önem taşır. Doğal dengelerini bozacak şekilde besleme yapmaya çalışmak ya da suyun altında yollarını kesmek, bu sakin canlıların savunma içgüdülerini tetikleyebilir. Okyanusun bu asil devleriyle güvenli bir mesafe bırakarak, sadece sakin kalıp süzülmelerini izlemek hem sizin güvenliğiniz hem de onların huzuru için su altı dünyasının altın kuralıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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