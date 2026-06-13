Bir Kadın Dalış Yaptığı Sırada Köpek Balığı Tarafından Isırıldığı Anları Paylaştı

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Okyanusun derinlikleri, insanoğlu için her zaman hem büyük bir merak hem de gizemli bir korku kaynağı olmuştur. Doğru türlerle, doğru koşullarda bir araya gelindiğinde okyanusun bu dev canlılarıyla yüzmek, hayat boyu unutulamayacak bir macera ve büyüleyici bir deneyime dönüşüyor.
Bir kadın dalış yaptığı sırada bir köpek balığının beklenmedik saldırısını paylaştı. O anlar su altı fobisi olanları ekran başında bile ürküttü.
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Nurse Shark (Hemşire Köpek balığı) Tehlikeli mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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