Zeytinyağında Kızartma Yapılır mı? Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 08:40 Son Güncelleme: 15.03.2026 - 09:14

Mesele gıda olunca sağlığı ön planda tutmak önemli. Fakat her zaman doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak kolay değil. Pazarlama stratejilerinin sebebiyle karmaşık ve çoğu zaman yanıltıcı bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple uzmanların önerilerine kulak vermek önemli. 

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, kendisine en çok sorulan 5 soruyu yanıtladı. Verdiği cevaplar pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DVxxg...
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'na en çok sorulan sorular ve cevapları;

1. Porselen Tabakta Kesim Yapılır mı?

Evet, porselen tabaklarda kesim yapabilirsiniz. Bıçakları köreltmez ve kullanımı oldukça rahattır. Ayrıca, hijyen ve sağlık açısından tahta kesme tahtalarını kesinlikle önermiyor.

2. Zeytinyağı ile Kızartma Yapılır mı?

Evet, sızma zeytinyağı ile harika kızartmalar yapılabilir. Bayburtluoğlu, Riviera zeytinyağını pazarlama stratejisi olarak gördüğü için pek tercih etmediğini belirtiyor. Alternatif olarak sıvı yağlar da kullanılabilir.

3. Plastik mi, Silikon mu?

Videoda gösterilen mavi spatula medikal silikondur. Medikal silikon, cam ile aynı hammaddeden üretilir. Şekil değiştirmez, koku yapmaz ve aşınmaya karşı dirençlidir. Bu yüzden silikon.

4. Yanmaz Yapışmaz Tavalar

Tava seçerken üzerinde 'Teflon içermez' ibaresi bulunan ürünleri tercih etmek önemlidir. Bayburtluoğlu, sağlıklı bir pişirme süreci için bu tür alternatifleri öneriyor.

5. Sağlıklı Sosis Mümkün mü?

Evet, ancak seçici olmak şartıyla. Videoda önerilen sosisin özellikleri şunlar:

  • Nitrit ve nitrat içermez.

  • Aşırı yağlı değildir.

  • Nişasta veya katkı maddesi ile şişirilmemiştir.

  • Koruyucu olarak sadece az miktarda limon asidi ve tuz içerir.

  • Raf ömrü kısa olduğu için ya hemen tüketilmeli ya da dondurularak saklanmalıdır.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
