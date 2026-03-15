Zeytinyağında Kızartma Yapılır mı? Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Merak Edilen Soruları Yanıtladı

1. Porselen Tabakta Kesim Yapılır mı?

Evet, porselen tabaklarda kesim yapabilirsiniz. Bıçakları köreltmez ve kullanımı oldukça rahattır. Ayrıca, hijyen ve sağlık açısından tahta kesme tahtalarını kesinlikle önermiyor.

2. Zeytinyağı ile Kızartma Yapılır mı?

Evet, sızma zeytinyağı ile harika kızartmalar yapılabilir. Bayburtluoğlu, Riviera zeytinyağını pazarlama stratejisi olarak gördüğü için pek tercih etmediğini belirtiyor. Alternatif olarak sıvı yağlar da kullanılabilir.

3. Plastik mi, Silikon mu?

Videoda gösterilen mavi spatula medikal silikondur. Medikal silikon, cam ile aynı hammaddeden üretilir. Şekil değiştirmez, koku yapmaz ve aşınmaya karşı dirençlidir. Bu yüzden silikon.

4. Yanmaz Yapışmaz Tavalar

Tava seçerken üzerinde 'Teflon içermez' ibaresi bulunan ürünleri tercih etmek önemlidir. Bayburtluoğlu, sağlıklı bir pişirme süreci için bu tür alternatifleri öneriyor.

5. Sağlıklı Sosis Mümkün mü?

Evet, ancak seçici olmak şartıyla. Videoda önerilen sosisin özellikleri şunlar: