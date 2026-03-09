Bir Gıda Mühendisi Otellerde Asla Çıplak Elle Dokunmamanız Gereken Şeyleri Sıraladı

Kaldığımız otelin, temizlik ve güvenliği oldukça önemli. Sadece uyuduğumuz yatakların ya da tuvaletlerin temizliği değil, odada bulunan her eşyanın ayrı ayrı dezenfekte edilmesi gerekiyor. Peki otel odalarında kesin olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
Bir gıda mühendisi, otel odalarında asla çıplak elle dokunulmaması gereken eşyaları sıraladı. Listede en temel eşyaların bulunması sık sık seyahat edenleri tedirdin etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki otel odalarında hijyeni sağlamak için neler yapabiliriz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın