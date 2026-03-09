onedio
Bir Gıda Mühendisi Otellerde Asla Çıplak Elle Dokunmamanız Gereken Şeyleri Sıraladı

Bir Gıda Mühendisi Otellerde Asla Çıplak Elle Dokunmamanız Gereken Şeyleri Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2026 - 12:28

Kaldığımız otelin, temizlik ve güvenliği oldukça önemli. Sadece uyuduğumuz yatakların ya da tuvaletlerin temizliği değil, odada bulunan her eşyanın ayrı ayrı dezenfekte edilmesi gerekiyor. Peki otel odalarında kesin olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 

Bir gıda mühendisi, otel odalarında asla çıplak elle dokunulmaması gereken eşyaları sıraladı. Listede en temel eşyaların bulunması sık sık seyahat edenleri tedirdin etti.

Peki otel odalarında hijyeni sağlamak için neler yapabiliriz?

Peki otel odalarında hijyeni sağlamak için neler yapabiliriz?

  • Dezenfektan Mendil Kullanın: Odaya girdiğinizde ilk iş olarak televizyon kumandası, klima kumandası ve kapı kollarını dezenfektan mendillerle silin.

  • Kumandayı Poşetleyin: Eğer silmekle uğraşmak istemiyorsanız, kumandayı şeffaf bir buzdolabı poşetine veya bone içine koyarak kullanabilirsiniz.

  • Su Isıtıcısını (Kettle) Kontrol Edin: Kullanmadan önce içini mutlaka kontrol edin ve hijyeninden emin olmak için bir kez boş su kaynatıp dökün. 

  • Ellerinizi Sık Yıkayın: Kapı kolları ve ortak kullanım alanlarındaki temaslardan sonra ellerinizi sabunla yıkamayı ihmal etmeyin.

  • Bilinçli Otel Seçimi: Rezervasyon yapmadan önce otelin temizlik ve dezenfeksiyon standartlarını araştırın.

