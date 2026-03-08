Bir Diş Hekimi Pek Çok Kişinin Tek Kullanımlık Sandığı Ürünlerin Temizlik Sürecini Paylaştı

Diş klinikler, hijyen ve sterilizasyonun en üst düzeyde olması gereken yerler. Çünkü ağız ve dişler en hassas bölgeler ve hastaların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda, bu alanda taviz verilmemesi gerekiyor. Zaten dişçiler pek çok kişi için fobi iken bir de temizlik konusundaki güvensizlikler hastayı tedaviden daha da uzaklaştırır.

Bir diş hekimi, kullandıkları aletlerin sterilizasyon sürecini paylaştı. Pek çok kişinin tek kullanımlık olduğunu düşündüğü ürünlerin bu şekilde temizleniyor olamsı, hijyen konusunda kafaları karıştırdı.