MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Diş Hekimi Pek Çok Kişinin Tek Kullanımlık Sandığı Ürünlerin Temizlik Sürecini Paylaştı

Bir Diş Hekimi Pek Çok Kişinin Tek Kullanımlık Sandığı Ürünlerin Temizlik Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2026 - 15:58

İçerik Devam Ediyor

Diş klinikler, hijyen ve sterilizasyonun en üst düzeyde olması gereken yerler. Çünkü ağız ve dişler en hassas bölgeler ve hastaların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda, bu alanda taviz verilmemesi gerekiyor. Zaten dişçiler pek çok kişi için fobi iken bir de temizlik konusundaki güvensizlikler hastayı tedaviden daha da uzaklaştırır. 

Bir diş hekimi, kullandıkları aletlerin sterilizasyon sürecini paylaştı. Pek çok kişinin tek kullanımlık olduğunu düşündüğü ürünlerin bu şekilde temizleniyor olamsı, hijyen konusunda kafaları karıştırdı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2030...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok kişi videodaki temizliği yeterli görmedi fakat aslında olması gereken temizlik tam olarak bu. Peki hangi adımlar izleniyor?

Pek çok kişi videodaki temizliği yeterli görmedi fakat aslında olması gereken temizlik tam olarak bu. Peki hangi adımlar izleniyor?

1. Ön Temizlik ve Dezenfeksiyon

İlk aşamada aletler, üzerindeki kaba kirlerden (kan, tükürük vb.) arındırılmak için özel dezenfektan solüsyonlar ve fırçalar yardımıyla yıkanıyor. Bu, sonraki aşamaların etkili olması için önemli bir adım.

2. Paketleme (Sızdırmazlık)

Temizlenen ve kurutulan aletler, sterilizasyon rulosu adı verilen özel kağıt/plastik poşetlere yerleştiriliyor. Videoda görülen cihaz, bu poşetlerin ağzını ısı yardımıyla kapatarak aletlerin dış ortamla temasını kesiyor. Bu sayede aletler, kullanılana kadar steril kalabiliyor.

3. Otoklav (Yüksek Basınçlı Buhar Sterilizasyonu)

Son ve en önemli aşama ise paketlenmiş aletlerin otoklav cihazına yerleştirilmesidir. Otoklavlar;

  • Yüksek sıcaklık (genelde 121°C veya 134°C)

  • Yüksek basınç altında doymuş buhar kullanarak tüm bakteri, virüs ve sporları tamamen yok eder. Videoda dijital ekranında sıcaklık ve basınç değerlerini gördüğümüz cihaz tam olarak budur.

👇

👇
twitter.com
com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın