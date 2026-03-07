ABD Başkanı Trump, İran’a Saldırılarına 10 Üzerinden 15 Puan Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik operasyonları ile ilgili konuştu. Operasyonun çok iyi gittiğini dile getiren Trump, saldırıyı puanladı. İran donanmasına ait 32 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, “Bunun dışında da çok iyi gidiyoruz. Ordumuz olağanüstü bir performans gösteriyor” diye konuştu.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi. Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla, yol kenarı bombalarıyla insanları parçaladılar. Çok fazla insanı yok ettiler. Venezuela’da olanlar ve şimdi olanlar, B-2 bombardıman uçaklarının yaptıkları, bundan önce İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıran saldırılar. Şu anda ülkemize hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor.”