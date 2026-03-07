ABD Başkanı Trump, İran’a Saldırılarına 10 Üzerinden 15 Puan Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili konuştu. Saldırıyı puanlayan Trump, 10 üzerinden 15 puan verdiğini söyledi. ABD Başkanı, 'Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi' ifadelerini kullandı.
