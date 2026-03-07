onedio
İddialar Doğru Çıktı: Veliaht Dizisi Final Yapıyor

07.03.2026 - 11:14

Show TV'nin fenomen dizisi Veliaht'ın düşük reytingleri finale sebep oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisi için final kararı alındı. Sevilen dizi 26. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin reytingleri bir süredir düşüktü.

Çekimleri haftalardır Kars'a taşınan Veliaht sadık bir seyirci kitlesi oluştursa da beklenen artışı bir türlü yaşayamadı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht'ın akıbeti merak edilirken gazeteci Birsen Altuntaş beklenen haberi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisi final yapacak.

Altuntaş'ın haberine göre reytingleri bir türlü artmayan Veliaht dizisi 26. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

