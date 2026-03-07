Ebru Şallı'nın 22 Yaşına Giren Oğlu Beren'in Yakışıklılığı Hayran Bıraktı!
Uzun yıllardır hem modellik kariyeri hem de sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla gündemde olan Ebru Şallı, bu kez ailesiyle ilgili bir paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Beren Tan ile çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Beren Tan’ın 22. yaş gününe özel yapılan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken genç ismin yakışıklılığı da yorumların odağı oldu.
Fit yaşam tarzı, güzelliği ve yıllardır ekranlarda sürdürdüğü başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Ebru Şallı, magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri.
Ebru Şallı bu kez büyük oğlu Beren Tan’ın yeni yaşı nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çekilmiş karelerini paylaşan ünlü isim, Beren’in 22. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.
