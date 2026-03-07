onedio
Ebru Şallı'nın 22 Yaşına Giren Oğlu Beren'in Yakışıklılığı Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 11:03

Uzun yıllardır hem modellik kariyeri hem de sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla gündemde olan Ebru Şallı, bu kez ailesiyle ilgili bir paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Beren Tan ile çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Beren Tan’ın 22. yaş gününe özel yapılan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken genç ismin yakışıklılığı da yorumların odağı oldu.

Fit yaşam tarzı, güzelliği ve yıllardır ekranlarda sürdürdüğü başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Ebru Şallı, magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri.

Uzun yıllardır hem modellik hem de sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarıyla gündemde olan Şallı, özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor.

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile evlenen ünlü isim, bu evlilikten Pars ve Beren adını verdiği iki oğlunu dünyaya getirmişti. Oğlları Pars'ı küçük yaşta kaybeden çift 2013 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

Ebru Şallı, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Ebru Şallı bu kez büyük oğlu Beren Tan’ın yeni yaşı nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte çekilmiş karelerini paylaşan ünlü isim, Beren’in 22. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Şallı’nın anne-oğul pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü modelin oğlu Beren Tan, annesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. 22 yaşına basan Beren’in özellikle yakışıklılığı ve annesiyle olan benzerliği kullanıcıların gözünden kaçmadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
