Berkay ve Özlem Ada Şahin Çiftinden 3. Bebek Müjdesi!

Berkay ve Özlem Ada Şahin Çiftinden 3. Bebek Müjdesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2026 - 08:47

Berkay Şahin, hem hit şarkıları hem de örnek gösterilen aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı, Arya ve Zeynep Mira adını verdikleri iki kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken çift, bu kez yeni bir müjdeyle gündeme geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, çocuklarıyla birlikte çektikleri videoyla 3. bebek beklediklerini duyurdu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay Şahin, yıllardır hem güçlü sahne performansları hem de hit şarkılarıyla müzik listelerinde adından söz ettirmeyi başarıyor.

"Ele İnat", "İki Hece", "Benim Hikayem", "Gel Gel" gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay, kariyerindeki başarının yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

“Ele İnat”, “İki Hece”, “Benim Hikayem”, “Gel Gel” gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay, kariyerindeki başarının yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı, 2016 yılında stil danışmanı Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında çok konuşulan bu evlilik, yıllar içinde güçlü bir aile tablosuna dönüştü. Çift, ilk kızları Arya’yı 2017 yılında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ardından 2019 yılında dünyaya gelen ikinci kızları Zeynep Mira ile ailelerini büyüten ikili, sosyal medyada sık sık paylaştıkları aile pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, şimdi ise ailelerini bir kez daha büyütmeye hazırlanıyor.

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyla 3. bebek müjdesini verdi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen Berkay, videoda “Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik” sözlerini kullanarak güzel haberi duyurdu.

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, hayranlarından ve ünlü dostlarından tebrik mesajları ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
