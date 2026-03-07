Berkay ve Özlem Ada Şahin Çiftinden 3. Bebek Müjdesi!
Berkay Şahin, hem hit şarkıları hem de örnek gösterilen aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı, Arya ve Zeynep Mira adını verdikleri iki kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken çift, bu kez yeni bir müjdeyle gündeme geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, çocuklarıyla birlikte çektikleri videoyla 3. bebek beklediklerini duyurdu.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay Şahin, yıllardır hem güçlü sahne performansları hem de hit şarkılarıyla müzik listelerinde adından söz ettirmeyi başarıyor.
Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çift, şimdi ise ailelerini bir kez daha büyütmeye hazırlanıyor.
