Nazlı ve Hacı Sabancı'nın İkinci Çocuklarının İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sabancı ailesinde ikinci bebek heyecanı yaşanırken kulislerden gelen bir iddia magazin gündemini hareketlendirdi. İlk çocukları Arzu Alara ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bu kez bir erkek bebek beklediği konuşulurken, minik Sabancı’nın adının da şimdiden belli olduğu öne sürüldü. O iddiaya sosyal medyada yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımları ve aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı’nın ikinci kez anne olacağı haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte gözler Sabancı ailesine çevrildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın