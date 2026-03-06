onedio
Nazlı ve Hacı Sabancı'nın İkinci Çocuklarının İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Nazlı ve Hacı Sabancı'nın İkinci Çocuklarının İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.03.2026 - 11:13

Sabancı ailesinde ikinci bebek heyecanı yaşanırken kulislerden gelen bir iddia magazin gündemini hareketlendirdi. İlk çocukları Arzu Alara ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bu kez bir erkek bebek beklediği konuşulurken, minik Sabancı’nın adının da şimdiden belli olduğu öne sürüldü. O iddiaya sosyal medyada yorum yağdı.

Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımları ve aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

2023 yılında dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, şimdi ise ikinci bebek heyecanıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Arzu Alara isminin aile için özel bir anlamı olduğu da biliniyor. Çiftin kızlarına verdikleri “Arzu” ismi, Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan geliyor. Şimdilerde ise gözler ailenin dünyaya gelecek ikinci bebeğine çevrilmiş durumda.

Nazlı Sabancı’nın ikinci kez anne olacağı haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte gözler Sabancı ailesine çevrildi.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla dikkat çeken Nazlı Sabancı’nın hamileliği kısa sürede magazin gündemine otururken, çiftin bu kez erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

Sabancı ailesinin yeni üyesi daha doğmadan merak konusu oldu. Çiftin dünyaya gelecek oğullarına “Ömer” adını vermeyi düşündüğü iddia edilirken, bu ismin seçilmesinin nedeni ise oldukça anlamlı. Bebeğin adının Hacı Sabancı’nın babası Ömer Sabancı’dan geldiği iddiasına sosyal medyadan yorum yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

