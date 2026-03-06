onedio
Elon Musk’ın Kızı Vivian Jenna Wilson Cinsiyet Geçiş Süreci Sonrası Objektiflere Yansıdı

Elon Musk’ın Kızı Vivian Jenna Wilson Cinsiyet Geçiş Süreci Sonrası Objektiflere Yansıdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 09:30

Elon Musk’ın kızı Vivian Jenna Wilson, bu kez moda dünyasında gündeme geldi. Cinsiyet geçiş sürecinin ardından Wilson, Paris Moda Haftası'nda objektiflere yansıdı.

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk, yalnızca kurduğu şirketlerle değil özel hayatı ve geniş ailesiyle de sık sık magazin gündemine geliyor.

Farklı ilişkilerinden dünyaya gelen çok sayıda çocuğu bulunan Musk, zaman zaman çocuklarıyla ilgili haberlerle sosyal medyada da konuşuluyor.

Özellikle son yıllarda Musk’ın çocuklarından bazıları dikkat çekmeye başladı. Bu isimlerden biri de, babasıyla olan mesafeli ilişkisi ve cinsiyet geçiş süreciyle Vivian Jenna Wilson oldu. Genç isim, attığı adımlar ve yaptığı açıklamalarla günümüzün konuşulan figürlerinden biri haline geldi.

Son olarak genç isim, moda dünyasında görüntülenmesiyle yeniden konuşulmaya başladı. Özellikle Paris Moda Haftası sırasında objektiflere yansıyan görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

2004 doğumlu Vivian Jenna Wilson, Elon Musk ile yazar Justine Wilson’ın çocuklarından biri. Vivian, birkaç yıl önce cinsiyet geçiş sürecini tamamladıktan sonra hem adını hem de soyadını değiştirerek dikkat çekmişti. Mahkemeye yaptığı başvuruda Musk soyadını kullanmak istemediğini belirten Wilson, yeni kimliğiyle kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Vivian’ın modellik yaptığı ve moda haftalarında podyuma çıktığı biliniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
